IBM Environmental Intelligence Suite Solutions Builder è un framework di modellazione e uno strumento per lo sviluppo di applicazioni che consente di combinare dati meteorologici, geospaziali, sulle emissioni di gas serra (GHG) e quelli specifici del settore, in modo da creare soluzioni personalizzate di adattamento climatico che soddisfino le esigenze della tua azienda.

L'app builder fornisce strumenti per creare dashboard personalizzate e workflow intelligenti e informati, sia che tu stia lavorando per implementare soluzioni di energia rinnovabile, ridurre le emissioni di gas serra o pianificare le tue pratiche aziendali per mitigare gli impatti del cambiamento climatico.