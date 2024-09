Le API geospaziali forniscono un archivio di dati geospaziali e temporali e un analytics engine che consente di eseguire query complesse e veloci per rivelare le relazioni chiave tra i livelli di dati.



La libreria di set di dati include livelli di dati curati da diverse categorie. Per esempio, per ottenere insight sul tempo atmosferico in base all'altitudine, puoi creare una query che combini i dati relativi al tempo atmosferico e all'altitudine in tutto il mondo negli ultimi due anni.



Altri insight possibili includono il calcolo del Normalized Difference Vegetation Index per le aree con un'altitudine superiore ai 1000 m, o il calcolo del cambiamento della biomassa di superficie in diversi anni per le aree del Brasile nello scenario del regolamento anti-deforestazione dell'UE.