Le cattive condizioni meteo non influiscono solo sulle tue operazioni aziendali, ma anche sulla sicurezza di coloro che gestiscono la tua attività. Ottenere informazioni chiare e affidabili su tempeste invernali, interruzioni di corrente, inondazioni improvvise e altre condizioni meteorologiche consente di avere una migliore preparazione per le emergenze, inviare avvisi e notifiche di emergenza ai dipendenti e ai clienti e contribuire a mantenere le persone al sicuro.

IBM® Environmental Intelligence Suite combina l'intelligenza artificiale con dati meteorologici, climatici e operativi in un'unica soluzione per aiutarti non solo a prevedere le interruzioni alla tua attività, ma anche a prepararti e a rispondere in modo rapido e appropriato.