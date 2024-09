Le cattive condizioni meteo sono in aumento in tutto il mondo e hanno un impatto sempre più negativo sul business. Ma quando un'organizzazione è in grado di anticipare le minacce meteorologiche prima che si verifichino, si trova in una posizione di vantaggio sui concorrenti. Prevedendo e pianificando fronti freddi, incendi, tornado, forti temporali e altre condizioni meteorologiche ad alto rischio, un'azienda può sfruttare le conoscenze meteo e trasformare il rischio in profitto.

IBM® Environmental Intelligence Suite combina dati meteorologici, geospaziali e specifici del settore in una soluzione all-in-one che consente alle aziende di sfruttare l'analitica predittiva e di massimizzare la generazione di ricavi, invece di limitarsi a proteggersi dalle perdite.