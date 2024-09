Il cambiamento climatico e gli eventi meteorologici estremi minacciano la stabilità finanziaria di ogni settore e la capacità di prevedere l'impatto del cambiamento climatico è diventata un imperativo aziendale.

IBM Environmental Intelligence Suite utilizza i progressi dell'intelligenza artificiale e della data science per offrire previsioni accurate, modellazione complessa e metriche per misurare i rischi fisici e legati al clima in transizione. Grazie a dati più dettagliati e di migliore qualità potrai prendere decisioni più informate sulla gestione del rischio e su come e quando implementare strategie di mitigazione.