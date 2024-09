Non puoi controllare il meteo, ma con i dati giusti puoi prendere decisioni migliori.

Con IBM® Environmental Intelligence Suite hai la possibilità di accedere a un'ampia serie di fonti di dati meteorologici: condizioni meteo attuali, previsioni giornaliere, previsioni ora per ora, avvisi in tempo reale e dati storici. Con una chiave API puoi inoltre richiamare i dati sul meteo sfruttando gli standard API aperti, e integrarli nelle applicazioni e nei processi aziendali per favorire il processo decisionale.