IBM Engineering Rhapsody Developer

Un ambiente visivo basato su modelli per lo sviluppo, la convalida, il collaudo e la documentazione di applicazioni in tempo reale e embedded

Panoramica

IBM Engineering Rhapsody Developer è un ambiente di sviluppo basato su modelli (MDD) che fornisce supporto per UML, SysML e AUTOSAR e offre la flessibilità necessaria per lavorare nel linguaggio specifico del dominio (DSL). 

Benefici
Ottieni funzionalità di astrazione

Esprimi le specifiche e progetta graficamente. Migliora la comunicazione tra i team e in tutta la supply chain utilizzando standard di settore e notazioni non ambigue.
Verifica e convalida

Ottieni prove anticipate e continue delle specifiche e test di progettazione tramite la simulazione basata sui modelli e l'analisi.
Fornisci tracciabilità

Mostra come e perché sono stati presi i compromessi e le decisioni di progettazione attraverso i seguenti passaggi: requisiti > specifiche > progettazione > codice.

Caratteristiche

Generazione di codice
Applicazioni completamente integrate

IBM Engineering Rhapsody – Developer genera codice applicativo per i linguaggi C, C++, Java™ e Ada, comprese viste architetturali e comportamentali (come statechart e diagrammi di attività). Il programma consente di importare e visualizzare l'attuale codice C, C++, Java, Ada e C# per farvi riferimento, oppure di sviluppare e sincronizzare ulteriormente modifiche di progetto o di codice per mantenerle sincronizzate. Supporta inoltre l'integrazione della piattaforma Eclipse per dare origine a un ambiente di codice, modello e debug integrato.
Simulazione e test basati su modelli
Simulazione e test basati su modelli

Utilizza le funzionalità di animazione per ottenere aiuto on-demand nel debugging a livello di progetto, così da eliminare tempestivamente i difetti. Puoi automatizzare la creazione e l'esecuzione dei test utilizzando il software IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Test Conductor Add On nell'ambito degli standard ISO 26262 e IEC 61508. Inoltre, puoi visualizzare e analizzare i requisiti complessi con UML, SysML o linguaggi specifici del dominio (DSL) come AUTOSAR, DDS o MARTE, oppure creare il tuo DSL.
Supporto del ciclo di vita
Si integra con IBM Engineering Lifecycle Management

IBM Engineering Systems Design Rhapsody – Developer fornisce un ambiente di sviluppo visivo integrato nei sistemi IBM Engineering Lifecycle Management e nella piattaforma di software engineering per lo sviluppo dell'intero ciclo di vita del prodotto. Si integra con prodotti ELM quali IBM Engineering Requirements Management DOORS Next, IBM Engineering Requirements Management DOORS Family, IBM Engineering Workflow Management, IBM Rational ClearCase e altri, per garantire lo sviluppo del ciclo di vita completo dei prodotti.
Affrontare l'infrastruttura di addestramento ML
Crea manufatti conformi agli standard

IBM Engineering Systems Design Rhapsody for DoDAF, MODAF and UPDM è un software aggiuntivo che consente di creare artefatti conformi agli standard del framework del US Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), del British Ministry of Defense Architectural Framework (MODAF) e degli standard Unified Profile for DoDAF/MODAF (UPDM).
Tracciabilità dei requisiti

Questo software fornisce la tracciabilità dalla progettazione ai requisiti, offrendoti una visione delle informazioni più recenti tramite Rhapsody Design Manager. Genera inoltre informazioni sui requisiti nel codice per agevolare la tracciabilità nell'implementazione finale per la conformità agli standard di sicurezza e fornisce un risolutore di vincoli parametrici per diagrammi parametrici SysML. Include l'analisi statica del controllo del modello, che aiuta a migliorare la coerenza e la completezza del modello.
Collaborazione del team

Puoi rispondere ai cambiamenti in modo agile mantenendo la coerenza per diversi ambienti. Puoi condividere e rivedere i progetti con il team al completo. Il browser avanzato aiuta gli ingegneri a ordinare, organizzare e modificare i modelli. I confronti grafici dei modelli e la fusione degli elementi del modello aiutano i team a lavorare in parallelo. Un manuale dell'utente riduce i tempi di addestramento e fornisce istruzioni dettagliate sull'applicazione di Rhapsody all'ingegneria dei sistemi, e lo sviluppo e il collaudo di software embedded.

Confronto delle opzioni

Architetto per l'ingegneria dei sistemi

Un ambiente di ingegneria dei sistemi a basso costo che consente di analizzare ed elaborare i requisiti, di fare compromessi sull'architettura e di documentare i progetti.

 Designer

Tutte le funzionalità di Architect for Systems Engineers, con in più la possibilità di prototipare, simulare ed eseguire progetti per una convalida precoce.

 Architetto del software

Un ambiente integrato di ingegneria del software a basso costo per l'architettura grafica di applicazioni C++, C o Java™ utilizzando UML o AUTOSAR.

 Developer

Un ambiente di ingegneria del software agile, integrato e in tempo reale, con generazione completa di applicazioni per C++, C, Java e Ada (compresi MISRA-C e MISRA-C++).
Comprende la modellazione UML/SysML, un'interfaccia di gestione della configurazione e l'integrazione con la piattaforma Eclipse Comprende la modellazione UML/SysML, un'interfaccia di gestione della configurazione e l'integrazione con la piattaforma Eclipse Comprende la modellazione UML/SysML, un'interfaccia di gestione della configurazione e l'integrazione con la piattaforma Eclipse Comprende la modellazione UML/SysML, un'interfaccia di gestione della configurazione e l'integrazione con la piattaforma Eclipse
Offre una valutazione parametrica dei vincoli, la generazione di documenti e la generazione di documenti personalizzabile con PUB Offre una valutazione parametrica dei vincoli, la generazione di documenti e la generazione di documenti personalizzabile con PUB Offre una valutazione parametrica dei vincoli, la generazione di documenti e la generazione di documenti personalizzabile con PUB Offre una valutazione parametrica dei vincoli, la generazione di documenti e la generazione di documenti personalizzabile con PUB
Comprende AUTOSAR System Authoring e fornisce un'interfaccia utente incentrata sull'ingegneria dei sistemi Comprende AUTOSAR System Authoring e fornisce un'interfaccia utente incentrata sull'ingegneria dei sistemi Comprende AUTOSAR System Authoring Comprende AUTOSAR System Authoring e il codice AUTOSAR RTE
Utilizza la modellazione DDS, l'integrazione della famiglia DOORS, l'API per la personalizzazione, DoDAF, MODAF e UPDM Utilizza la modellazione DDS, l'integrazione della famiglia DOORS, l'API per la personalizzazione, DoDAF, MODAF e UPDM Utilizza la modellazione DDS, l'integrazione della famiglia DOORS, l'API per la personalizzazione, DoDAF, MODAF e UPDM Utilizza la modellazione DDS, l'integrazione della famiglia DOORS, l'API per la personalizzazione, DoDAF, MODAF e UPDM
Sono disponibili opzioni di licenza perpetua e a termine, e per utenti singoli o variabili Sono disponibili opzioni di licenza perpetua e a termine, e per utenti singoli o variabili Sono disponibili opzioni di licenza perpetua e a termine, e per utenti singoli o variabili Sono disponibili opzioni di licenza perpetua e a termine, e per utenti singoli o variabili
Fornisce la simulazione e l'esecuzione dei modelli; pannelli grafici per prototipazione o mock up Fornisce generazione di frame di codice C, C++ o Java o generazione di codice MISRA-C o MISRA-C++ Fornisce generazione di frame di codice C, C++ o Java o generazione di codice MISRA-C o MISRA-C++
Comprende il codice di reverse engineering Comprende il codice di reverse engineering
Fornisce la simulazione e l'esecuzione dei modelli; pannelli grafici per prototipazione o mock up
Comprende la generazione completa del codice dell'applicazione (comprese le statechart) e l'integrazione con embedded IDE
Utilizza artefatti di generazione delle build, framework di esecuzione in tempo reale, lo sviluppo di Ada e il supporto di Linux.

Fasi successive

Inizia con una prova gratuita o fissa un appuntamento con un esperto IBM per scoprire come Engineering Rhapsody può aiutare la tua organizzazione.

