Un ambiente visivo basato su modelli per lo sviluppo, la convalida, il collaudo e la documentazione di applicazioni in tempo reale e embedded
IBM Engineering Rhapsody Developer è un ambiente di sviluppo basato su modelli (MDD) che fornisce supporto per UML, SysML e AUTOSAR e offre la flessibilità necessaria per lavorare nel linguaggio specifico del dominio (DSL).
Esprimi le specifiche e progetta graficamente. Migliora la comunicazione tra i team e in tutta la supply chain utilizzando standard di settore e notazioni non ambigue.
Ottieni prove anticipate e continue delle specifiche e test di progettazione tramite la simulazione basata sui modelli e l'analisi.
Mostra come e perché sono stati presi i compromessi e le decisioni di progettazione attraverso i seguenti passaggi: requisiti > specifiche > progettazione > codice.
Un ambiente di ingegneria dei sistemi a basso costo che consente di analizzare ed elaborare i requisiti, di fare compromessi sull'architettura e di documentare i progetti.
Tutte le funzionalità di Architect for Systems Engineers, con in più la possibilità di prototipare, simulare ed eseguire progetti per una convalida precoce.
Un ambiente integrato di ingegneria del software a basso costo per l'architettura grafica di applicazioni C++, C o Java™ utilizzando UML o AUTOSAR.
Un ambiente di ingegneria del software agile, integrato e in tempo reale, con generazione completa di applicazioni per C++, C, Java e Ada (compresi MISRA-C e MISRA-C++).
Inizia con una prova gratuita o fissa un appuntamento con un esperto IBM per scoprire come Engineering Rhapsody può aiutare la tua organizzazione.