Oggi i team di ingegneria del software e dei sistemi devono far fronte a una notevole pressione: sviluppare prodotti tecnologici medici critici per la sicurezza e immetterli sul mercato più rapidamente che mai. Lo sviluppo ottimale di questi prodotti complessi richiede la visibilità end-to-end dell'intero ciclo di progettazione del prodotto. IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) offre l'ambiente di gestione ideale per sviluppare un prodotto competitivo in questo settore così critico per la salute e la sicurezza.