Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud può aiutare le aziende a creare un ambiente di lavoro da remoto agile e a lungo termine, utilizzando desktop cloud per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la conformità degli utenti finali. La soluzione è in grado di supportare una varietà di casi d'uso impegnativi, tra cui streaming di voce e video, dispositivi personali conformi e carichi di lavoro ad alto contenuto multimediale.