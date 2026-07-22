IBM DevOps Loop

Una piattaforma aperta che unifica strumenti e dati tra progetti, consentendo automazione, governance e allineamento tra obiettivi aziendali e distribuzione. L'AI migliora ogni fase con insight intelligenti e workflow agentici, mentre l'automazione end-to-end accelera la consegna, riduce i rischi e fornisce insight in tempo reale per una migliore collaborazione e processi decisionali.