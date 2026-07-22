IBM DevOps Loop

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Panoramica

Reagisci e offri soluzioni più rapidamente, senza compromettere la qualità

Una piattaforma aperta che unifica strumenti e dati tra progetti, consentendo automazione, governance e allineamento tra obiettivi aziendali e distribuzione. L'AI migliora ogni fase con insight intelligenti e workflow agentici, mentre l'automazione end-to-end accelera la consegna, riduce i rischi e fornisce insight in tempo reale per una migliore collaborazione e processi decisionali.

Funzionalità

Automazione e AI in ogni fase della distribuzione

Raccogli e collega le idee con l'AI e tieni tutto il team concentrato sugli obiettivi

Trasforma le idee in azione con l'AI generando attività a partire da concetti di alto livello e personalizzando i workflow per soddisfare le esigenze di governance. Automatizza le attività ripetitive, monitora i progressi con insight e report e gestisci in modo sicuro i codici per passare dall'idea all'implementazione in pochi minuti.

Schermata del processo di organizzazione nella pagina DevOps Loop

Automatizza e regola la distribuzione di software affidabili

Massimizza la copertura dei test automatizzando API, interfaccia utenti, sicurezza e test sulle prestazioni con la generazione e la manutenzione di script basati su AI. Rileva le cause principali dei guasti, genera dati di test realistici, simula dipendenze e ottieni insight mentre si automatizzano pipeline, riducendo i rischi e assicurando un'implementazione affidabile.

Schermata del processo di automazione nella pagina DevOps Loop

Monitora il valore, collega i team e rilascia in diretta

Visualizza valore e rischio con insight in tempo reale sulle prestazioni di distribuzione e sui potenziali problemi. Monitora i progressi attraverso dashboard allineate a metriche chiave, orchestra pipeline e release e genera report di preparazione, sicurezza e audit con lo stato aggiornato per gli stakeholder.

Schermata del processo di tracciamento nella pagina DevOps Loop

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Casi d'uso

Soluzioni per rafforzare la tua pipeline

Esplora soluzioni integrate che collegano strumenti e workflow lungo tutto il ciclo di vita della distribuzione. Scopri come la combinazione delle funzionalità consente un'automazione più intelligente, un'esecuzione più rapida e una visibilità end-to-end, aiutando i team a snellire i processi, migliorare la collaborazione e fornire valore in modo più efficiente.
Logo Apptio
DevOps Loop per Apptio

Un approccio unificato all'agilità aziendale e tecnica. Consente alle organizzazioni di definire in modo chiaro il valore e misurare l'efficienza con cui viene fornito. Ottimizza l'allocazione delle risorse, monitora la fornitura di valore e migliora l'efficienza dei costi in tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software.

 

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DevOps Loop per IBM Concert

Offri una visibilità in tempo reale, basata su AI, sulla resilienza dell'applicazione in tutta la tua pipeline DevOps. Valuta, monitora e migliora l'affidabilità del sistema unificando i dati di più strumenti in un'unica visione utilizzabile.

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Logo di IBM
DevOps Loop for Instana

Accelera la distribuzione con observability in tempo reale. Ottieni visibilità end-to-end sulle prestazioni dell'applicazione e sullo stato di salute dell'infrastruttura. Rileva i problemi in anticipo, riduci i tempi di risoluzione e assicurati che ogni release sia affidabile grazie a insight basati su AI e all'analisi automatica della causa principale.

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DevOps Loop per API Connect

Ottimizza il ciclo di vita dell'API con insight basati su AI, build sicure e dashboard in tempo reale. Consenti ai team di distribuire, monitorare e ottimizzare le API più rapidamente con visibilità e automazione dell'intero ciclo di vita.

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Logo di IBM
DevOps Loop for Engineering Lifecycle Management

Unifica dati e workflow di ingegneria con insight in tempo reale, assistenza AI e tracciabilità completa del ciclo di vita. Consenti ai team di gestire la complessità, migliorare la qualità e accelerare la consegna nell'ingegneria dei sistemi e nello sviluppo software.

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Logo di IBM
DevOps Loop for SCC WP

Sicurezza e conformità sono integrate in ogni fase del ciclo di vita DevOps. Le organizzazioni possono ridurre in modo significativo il rischio di violazioni di sicurezza, proteggendo sia la propria reputazione che i dati sensibili dei clienti.

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Logo HashiCorp
DevOps Loop for HashiCorp

Implementa più rapidamente, proteggi meglio e governa in modo più intelligente. integra perfettamente per migliorare i workflow DevOps cloud-native. Supporta pipeline CI/CD automatizzate con infrastructure as code, gestione dei segreti e implementazione scalabile.

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Logo di IBM
DevOps Loop for IBM Z

Porta le moderne pratiche DevOps nello sviluppo mainframe con pipeline CI/CD unificate, insight di AI e visibilità in tempo reale. Accelera la distribuzione, migliora la qualità e integra z/OS con strumenti e workflow cloud-native.

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Loghi IBM e Red Hat
DevOps Loop for Red Hat

Semplifica l'intero ciclo di vita DevOps all'interno di un ambiente nativo Kubernetes. Progettato per garantire scalabilità e automazione, consenti ai team di consegnare applicazioni più rapidamente e in modo più affidabile su Red Hat.

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Risorse

Insight di esperti per potenziare le tue funzionalità DevOps

Allineamento di strategia ed esecuzione con IBM DevOps Loop e Apptio Targetprocess Migliorare la produttività dello sviluppo e della distribuzione del software con IBM DevOps Loop
Immagine di una lente d'ingrandimento su tabelle colorate e grafici su pannelli
IBM DevOps
Esplora il portfolio completo di DevOps per scoprire strumenti, funzionalità e soluzioni che soddisfano le tue esigenze.
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Prezzi

Piani e licenze

Livello Essential Prezzo di listino USD 25 per utente al mese*

Per i team che tentano di ottenere il controllo: raccogli e collega idee con l'AI e gestisci il ciclo di vita delle distribuzioni.

 Livello Standard Prezzo di listino USD 150 per utente al mese*

Per le organizzazioni che desiderano accelerare il time-to-market e ridurre l'errore umano: automatizza i test con l'AI, genera dati di test, rileva e correggi i problemi più rapidamente e ottimizza l'implementazione tra ambienti.

 Livello Premium

Per le aziende che desiderano allineare gli obiettivi aziendali alle attività di distribuzione: monitora il valore, collega i team e migliora per il prossimo progetto.

 Contatta il reparto vendite
  • Utilizza la generazione AI per trasformare le idee in attività
  • Specifica e monitora tempistiche, risorse e budget
  • Automatizza attività ripetitive utilizzando workflow basati su regole
  • Genera report su stato, dipendenze, colli di bottiglia, tempistiche e attività
  • Integrazioni pronte all'uso in applicazioni DevOps, runtime, business e ambientali, social e di governance (ESG)
  • Acquisisci idee e progetti con bozze e modellazione di processi
  • Progetta e condividi l'architettura tecnica e le dipendenze con tutti gli stakeholder
  • Rileva e risolvi differenze tra processi aziendali, architettura e codici generati dall'AI
  • Assicurati che il codice e l'infrastruttura generati dall'AI siano correlati alle funzionalità

Tutte le funzioni di Essential e in più:

  • Automatizza l'application programming interface (API), l'Interfaccia utente, i test di prestazioni e sicurezza
  • Genera e mantieni script di test dell'interfaccia utente con AI-Vision
  • Rileva il motivo per cui i casi di test non riescono e ricevi correzioni o correggi automaticamente gli script con una correzione autoriparante intelligente
  • Genera grandi volumi di dati di test sintetici
  • Utilizza l'AI per individuare i modelli di qualità e conoscere e mitigare i problemi di prestazioni
  • Automatizza i processi di consegna ripetibili in fase di sviluppo, test e produzione
  • Configura porte intelligenti per garantire che vengano promosse solo le versioni dei componenti che soddisfano i criteri di qualità
  • Implementa GitOps

Tutto quello che è incluso nelle versioni Essential e Standard e in più:

  • Prevedi il rischio di distribuzione con l'analytics AI
  • Insight completi e metriche DORA
  • Visualizza i rischi di valore e di distribuzione
  • Collega gli stakeholder aziendali e di distribuzione
  • Gestisci pipeline e release

Servizi virtuali

Simula le risposte dei servizi mancanti in modo che i team possano eseguire i test in anticipo

  • Venduto in confezioni
  • Il più comune è: 200 VU

Utenti virtuali

Simula il comportamento degli utenti per i test delle prestazioni

  • Venduto in confezioni
  • Il più comune è: 1000 VU ad alte prestazioni

Agenti di implementazione

Esegui attività di distribuzione in ambienti diversi

  • Venduto come utenti mobili oppure autorizzati

*I prezzi riportati sono indicativi, possono variare a seconda del paese, non includono eventuali tasse applicabili e sono soggetti alla disponibilità dell'offerta del prodotto in un determinato paese. 
Fasi successive

Ottimizza la distribuzione del software con strumenti DevSecOps potenziati dall'AI.

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