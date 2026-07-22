IBM DevOps Loop

Reagisci e offri soluzioni più rapidamente, senza compromettere la qualità
Una piattaforma aperta che unifica strumenti e dati tra progetti, consentendo automazione, governance e allineamento tra obiettivi aziendali e distribuzione. L'AI migliora ogni fase con insight intelligenti e workflow agentici, mentre l'automazione end-to-end accelera la consegna, riduce i rischi e fornisce insight in tempo reale per una migliore collaborazione e processi decisionali.
Automazione e AI in ogni fase della distribuzione
Trasforma le idee in azione con l'AI generando attività a partire da concetti di alto livello e personalizzando i workflow per soddisfare le esigenze di governance. Automatizza le attività ripetitive, monitora i progressi con insight e report e gestisci in modo sicuro i codici per passare dall'idea all'implementazione in pochi minuti.
Massimizza la copertura dei test automatizzando API, interfaccia utenti, sicurezza e test sulle prestazioni con la generazione e la manutenzione di script basati su AI. Rileva le cause principali dei guasti, genera dati di test realistici, simula dipendenze e ottieni insight mentre si automatizzano pipeline, riducendo i rischi e assicurando un'implementazione affidabile.
Visualizza valore e rischio con insight in tempo reale sulle prestazioni di distribuzione e sui potenziali problemi. Monitora i progressi attraverso dashboard allineate a metriche chiave, orchestra pipeline e release e genera report di preparazione, sicurezza e audit con lo stato aggiornato per gli stakeholder.
Soluzioni per rafforzare la tua pipeline
Esplora soluzioni integrate che collegano strumenti e workflow lungo tutto il ciclo di vita della distribuzione. Scopri come la combinazione delle funzionalità consente un'automazione più intelligente, un'esecuzione più rapida e una visibilità end-to-end, aiutando i team a snellire i processi, migliorare la collaborazione e fornire valore in modo più efficiente.
Un approccio unificato all'agilità aziendale e tecnica. Consente alle organizzazioni di definire in modo chiaro il valore e misurare l'efficienza con cui viene fornito. Ottimizza l'allocazione delle risorse, monitora la fornitura di valore e migliora l'efficienza dei costi in tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software.
Offri una visibilità in tempo reale, basata su AI, sulla resilienza dell'applicazione in tutta la tua pipeline DevOps. Valuta, monitora e migliora l'affidabilità del sistema unificando i dati di più strumenti in un'unica visione utilizzabile.
Accelera la distribuzione con observability in tempo reale. Ottieni visibilità end-to-end sulle prestazioni dell'applicazione e sullo stato di salute dell'infrastruttura. Rileva i problemi in anticipo, riduci i tempi di risoluzione e assicurati che ogni release sia affidabile grazie a insight basati su AI e all'analisi automatica della causa principale.
Ottimizza il ciclo di vita dell'API con insight basati su AI, build sicure e dashboard in tempo reale. Consenti ai team di distribuire, monitorare e ottimizzare le API più rapidamente con visibilità e automazione dell'intero ciclo di vita.
Unifica dati e workflow di ingegneria con insight in tempo reale, assistenza AI e tracciabilità completa del ciclo di vita. Consenti ai team di gestire la complessità, migliorare la qualità e accelerare la consegna nell'ingegneria dei sistemi e nello sviluppo software.
Sicurezza e conformità sono integrate in ogni fase del ciclo di vita DevOps. Le organizzazioni possono ridurre in modo significativo il rischio di violazioni di sicurezza, proteggendo sia la propria reputazione che i dati sensibili dei clienti.
Implementa più rapidamente, proteggi meglio e governa in modo più intelligente. integra perfettamente per migliorare i workflow DevOps cloud-native. Supporta pipeline CI/CD automatizzate con infrastructure as code, gestione dei segreti e implementazione scalabile.
Porta le moderne pratiche DevOps nello sviluppo mainframe con pipeline CI/CD unificate, insight di AI e visibilità in tempo reale. Accelera la distribuzione, migliora la qualità e integra z/OS con strumenti e workflow cloud-native.
Semplifica l'intero ciclo di vita DevOps all'interno di un ambiente nativo Kubernetes. Progettato per garantire scalabilità e automazione, consenti ai team di consegnare applicazioni più rapidamente e in modo più affidabile su Red Hat.
Insight di esperti per potenziare le tue funzionalità DevOps
Piani e licenze
Per i team che tentano di ottenere il controllo: raccogli e collega idee con l'AI e gestisci il ciclo di vita delle distribuzioni.
Per le organizzazioni che desiderano accelerare il time-to-market e ridurre l'errore umano: automatizza i test con l'AI, genera dati di test, rileva e correggi i problemi più rapidamente e ottimizza l'implementazione tra ambienti.
Per le aziende che desiderano allineare gli obiettivi aziendali alle attività di distribuzione: monitora il valore, collega i team e migliora per il prossimo progetto.
Tutte le funzioni di Essential e in più:
Tutto quello che è incluso nelle versioni Essential e Standard e in più:
Servizi virtuali
Simula le risposte dei servizi mancanti in modo che i team possano eseguire i test in anticipo
Utenti virtuali
Simula il comportamento degli utenti per i test delle prestazioni
Agenti di implementazione
Esegui attività di distribuzione in ambienti diversi