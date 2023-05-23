Esamina le opzioni di prodotto di IBM Automation Decision Services e trova il piano tariffario che fa per te.
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Automation Decision Services (Universal Base Image)
Esecuzione delle decisioni
Transaction server, container autonomo su Kubernetes, microservizio serverless
Decisioni come servizi web
Modello di licenza
Abbonamento mensile e perpetuo
Modifica delle metriche
Esecuzioni di decisioni mensili (addebitate per pacchetti di 10.000 decisioni mensili), licenza di apertura (sito)
Opzioni di integrazione
Supporto
Supporto IBM 24 ore su 24, 7 giorni su 7
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Automation Decision Services su Cloud Pak for Business Automation
Esecuzione delle decisioni
Transaction server, container autonomi, microservizi serverless su Red Hat® OpenShift®
Decisioni come servizi web
Modello di licenza
Abbonamento mensile perpetuo
Metriche di addebito
Per ogni core di processore virtuale, destinato alla produzione o meno
Opzioni di integrazione
Pre-integrazione con altre tecnologie di automazione come workflow, app, contenuti, acquisizione e RPA
Supporto
Supporto IBM 24 ore su 24, 7 giorni su 7