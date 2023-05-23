Prezzi di IBM Automation Decision Services

Provalo subito
Illustrazione isometrica di una schermata di prodotto con elaborazione documenti
IBM Automation Decision Services offre la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze specifiche
Confronta le opzioni

Esamina le opzioni di prodotto di IBM Automation Decision Services e trova il piano tariffario che fa per te.

Automation Decision Services (Universal Base Image)

Esecuzione delle decisioni

Transaction server, container autonomo su Kubernetes, microservizio serverless

Decisioni come servizi web

Modello di licenza

Abbonamento mensile e perpetuo

Modifica delle metriche

Esecuzioni di decisioni mensili (addebitate per pacchetti di 10.000 decisioni mensili), licenza di apertura (sito)
 

Opzioni di integrazione

Supporto

Supporto IBM 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Automation Decision Services su Cloud Pak for Business Automation

Esecuzione delle decisioni

Transaction server, container autonomi, microservizi serverless su Red Hat® OpenShift®
 

Decisioni come servizi web

Modello di licenza

Abbonamento mensile perpetuo

Metriche di addebito

Per ogni core di processore virtuale, destinato alla produzione o meno
 

Opzioni di integrazione

Pre-integrazione con altre tecnologie di automazione come workflow, app, contenuti, acquisizione e RPA

Supporto

Supporto IBM 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Fai il passo successivo

Prova ADS e le altre funzionalità di IBM cloud Pak for Business Automation gratuitamente per 30 giorni.

  1. Provalo subito
  2. Unisciti alla comunità