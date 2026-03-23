Db2 Genius Hub: potenziare l'esperienza autonoma

Basato sull'AI. Adattivo. Progettato per i DBA che vogliono meno interventi di emergenza e un maggiore controllo.

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Schermata dell'interfaccia del prodotto Db2 Intelligence Center
A minimalist icon representing a cloud database, featuring a gradient blue palette. The design includes a cloud outline and a cylindrical database symbol in the center. The visual style is clean and modern, suitable for tech-related contexts.
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Informazioni generali

IBM Db2 Genius Hub è un'esperienza basata sull'AI che alimenta il database autonomo Db2 con le sue caratteristiche. Correla continuamente i segnali di prestazioni e il contesto operativo all'interno del tuo patrimonio Db2. I team possono capire rapidamente cosa è cambiato, perché è successo e cosa fare dopo, con raccomandazioni ottimali supportate dall'esperienza di IBM. Questo opera con un'operazione autonoma con persone nel loop, dove è sicuro e governato, permettendo ai team di adottare autonomia al proprio ritmo mantenendo trasparenza e controllo tra gli ambienti di produzione.

Creato per la fiducia delle imprese, Db2 Genius Hub riduce le spese generali manuali e sposta i team dalla lotta antincendio reattiva alla gestione proattiva, contribuendo a migliorare i tempi di attività e a ridurre i rischi di tempo di inattività.

notizie
Illustrazione di un modulo cartaceo all'interno di un cerchio incompleto
Db2 stabilisce il nuovo standard come database autonomo per l'era degli agenti
L'esperienza del database autonomo Db2 sta rivoluzionando le operazioni Db2 alimentate dal nuovo IBM® Db2 Genius Hub
Caratteristiche
Manutenzione basata su agenti

Riduzione del 25% dei costi di gestione

Automatizza compiti critici come la messa a punto e il patching. Ogni azione è osservabile e reversibile, garantendo autonomia operativa senza rinunciare al controllo.

Attività:

  • Installazione e aggiornamenti del motore
  • Ottimizzazione delle prestazioni del database
  • Controllo dello stato di salute
  • Preparazione per backup e ripristino (disponibile a breve)
  • Controlli di integrità e pulizia (disponibile a breve)
Ripristino dell'integrità basato sugli agenti

Riduzione del 30% negli interventi manuali

Monitora continuamente i modelli di utilizzo, rilevando precocemente le anomalie. Ciò riduce la probabilità di incidenti SEV-1 e garantisce che il lavoro pianificato abbia la priorità rispetto alla lotta antincendio.

Attività:

  • Rilevamento e risoluzione delle anomalie, vedi dimostrazione
  • Risoluzione dei problemi di blocco
  • Risoluzione dell'overflow delle query
  • Risoluzione delle code di workload
Risposta basata sugli agenti

Riduzione del 30% nel tempo necessario alla risoluzione

Quando sorgono problemi, spiega cosa è cambiato, perché è importante e come affrontarli, risparmiando ore di analisi della causa principale. Ogni raccomandazione è verificabile e contribuisce a creare fiducia.

Attività:

  • Determinazione dei problemi di prestazioni
  • Analisi delle modifiche per la gestione degli incidenti vedi demo
  • Telemetria conversazionale vedi la demo
  • Ricerca approfondita con ragionamento multi-step
  • Report riassuntivo sull'incidente
  • Log analysis per la determinazione avanzata dei problemi

Leggi cosa dicono gli esperti tecnici

Leggi cosa dicono gli esperti IBM in materia, impara dalle esperienze di altri utenti di Db2 e cogli l'occasione per condividere le tue best practice.

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