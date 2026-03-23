IBM Db2 Genius Hub è un'esperienza basata sull'AI che alimenta il database autonomo Db2 con le sue caratteristiche. Correla continuamente i segnali di prestazioni e il contesto operativo all'interno del tuo patrimonio Db2. I team possono capire rapidamente cosa è cambiato, perché è successo e cosa fare dopo, con raccomandazioni ottimali supportate dall'esperienza di IBM. Questo opera con un'operazione autonoma con persone nel loop, dove è sicuro e governato, permettendo ai team di adottare autonomia al proprio ritmo mantenendo trasparenza e controllo tra gli ambienti di produzione.



Creato per la fiducia delle imprese, Db2 Genius Hub riduce le spese generali manuali e sposta i team dalla lotta antincendio reattiva alla gestione proattiva, contribuendo a migliorare i tempi di attività e a ridurre i rischi di tempo di inattività.