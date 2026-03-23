Basato sull'AI. Adattivo. Progettato per i DBA che vogliono meno interventi di emergenza e un maggiore controllo.
IBM Db2 Genius Hub è un'esperienza basata sull'AI che alimenta il database autonomo Db2 con le sue caratteristiche. Correla continuamente i segnali di prestazioni e il contesto operativo all'interno del tuo patrimonio Db2. I team possono capire rapidamente cosa è cambiato, perché è successo e cosa fare dopo, con raccomandazioni ottimali supportate dall'esperienza di IBM. Questo opera con un'operazione autonoma con persone nel loop, dove è sicuro e governato, permettendo ai team di adottare autonomia al proprio ritmo mantenendo trasparenza e controllo tra gli ambienti di produzione.
Creato per la fiducia delle imprese, Db2 Genius Hub riduce le spese generali manuali e sposta i team dalla lotta antincendio reattiva alla gestione proattiva, contribuendo a migliorare i tempi di attività e a ridurre i rischi di tempo di inattività.
Riduzione del 25% dei costi di gestione
Automatizza compiti critici come la messa a punto e il patching. Ogni azione è osservabile e reversibile, garantendo autonomia operativa senza rinunciare al controllo.
Attività:
Riduzione del 30% negli interventi manuali
Monitora continuamente i modelli di utilizzo, rilevando precocemente le anomalie. Ciò riduce la probabilità di incidenti SEV-1 e garantisce che il lavoro pianificato abbia la priorità rispetto alla lotta antincendio.
Attività:
Riduzione del 30% nel tempo necessario alla risoluzione
Quando sorgono problemi, spiega cosa è cambiato, perché è importante e come affrontarli, risparmiando ore di analisi della causa principale. Ogni raccomandazione è verificabile e contribuisce a creare fiducia.
Attività:
Leggi cosa dicono gli esperti IBM in materia, impara dalle esperienze di altri utenti di Db2 e cogli l'occasione per condividere le tue best practice.