Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) per Db2 semplifica la configurazione, il funzionamento e la scalabilità delle implementazioni Db2 nel cloud. Combina la semplicità e la disponibilità di Amazon RDS, un servizio di database relazionale gestito che automatizza l'amministrazione del database in un ambiente cloud altamente sicuro e conforme, con l'esperienza di IBM Db2 nell'esecuzione dei workload di database mission-critical di tutto il mondo. Amazon RDS per Db2 consente alla tua azienda di:

Risparmiare tempo e costi sulla gestione delle attività di database più ripetitive con un servizio completamente gestito

Garantire la sicurezza e la conformità dei tuoi dati

Effettuare l'integrazione nativa con le offerte di dati e AI di AWS e IBM

Migrare facilmente da Db2 e Oracle a on-premise

Abilitare pay-as-you-go e bring-your-own-license per i clienti Db2