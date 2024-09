Integrazione di Databricks Spark

IBM Databand garantisce l'osservabilità di Spark nel contesto delle tue più ampie pipeline in modo da poter rilevare prima gli incidenti sui dati e risolverli più rapidamente.

Databand raccoglie metadati specifici di Spark, come le metriche dei lavori e i log di esecuzione Spark in applicazioni Python e Scala/Java Spark. Questo include funzionalità avanzate di tracciamento per le implementazioni di Spark su watsonx.data, EMR, Databricks e Dataproc.