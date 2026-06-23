IBM Data Gate per Confluent​

Streaming di transazioni IBM Z affidabili in tempo reale per potenziare l'AI, l'analytics, l'automazione e le moderne applicazioni basate su eventi

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Data Gate for Confluent
Motivo geometrico astratto di cerchi blu e turchesi e semicerchi disposti in una griglia su uno sfondo chiaro
Annuncio: IBM Data Gate for Confluent: trasformare i dati Z in azioni in tempo reale​
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Panoramica

Le imprese si affidano sempre più ai dati in tempo reale per alimentare AI, analytics, automazione ed esperienza digitale. IBM Z rimane la base affidabile per le transazioni più critiche al mondo, creando opportunità per estendere dati aziendali affidabili attraverso architetture moderne guidate da eventi.​

IBM Data Gate for Confluent consente alle organizzazioni di trasmettere le modifiche da Db2 for z/OS direttamente a Confluent (un'azienda IBM), trasformando i dati transazionali tradizionali in un flusso continuo di eventi in tempo reale che alimentano casi d'uso come avvisi tempestivi nei servizi finanziari, rilevamento istantaneo delle frodi e gestione proattiva delle interruzioni nei trasporti, migliorando la reattività e l'esperienza del cliente.

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Casi d'uso

Progettato per scenari reali

Le decisioni in tempo reale sono critiche in tutti i settori. IBM Data Gate for Confluent trasforma transazioni affidabili di Db2 for z/OS in event streams, abilitando AI, analytics, automazione e applicazioni moderne orientate a eventi.
Event streaming in tempo reale
Trasmetti dati Z affidabili in tutta l'azienda.
 AI e analytics basati sugli eventi

Abilita AI e automazione con dati operativi in tempo reale.

 Integrazione e governance aziendale

Fornisci dati governati in movimento in ambienti ibridi.
Finanziario/bancario

- Fornisci avvisi in tempo reale per attività rilevanti dell'account​ - Trasferisci gli eventi di transazione nei sistemi di rilevamento delle frodi​ - Abilita i servizi di notifica ai clienti in tempo reale
Trasporti

- Trasmetti gli eventi operativi relativi al workflow di riassegnazione dei passeggeri​ - Rileva le interruzioni e attiva risposte automatiche in tempo reale​ - Migliora l'esperienza del cliente durante ritardi o cancellazioni
Assicurazioni

- Attiva i workflow di elaborazione dei sinistri in tempo reale​ - Abilita le notifiche istantanee di policy e notifica degli eventi​ - Canalizza eventi operativi in sistemi di valutazione basati su AI
retail

- Condividi gli aggiornamenti relativi all'inventario e agli ordini su tutti i canali digitali​ - Abilita promozioni in tempo reale e motori di raccomandazione​ - Supporta i sistemi di checkout e realizzazione a bassa latenza
Settore sanitario

- Abilita il trattamento dei dati operativi e dei pazienti in tempo reale​ - Trasmetti eventi nei sistemi di monitoraggio e analytics​ - Supporta la continuità operativa per i workflow sanitari critici
Pubblica amministrazione

- Trasmetti gli eventi di servizio al cittadino di tutti i dipartimenti​ - Migliora la reattività dei sistemi di benefici e fiscali​ - Abilita la visibilità operativa e la governance in tempo reale
Altri settori

- Abilita iniziative di modernizzazione basate sugli eventi​ - Supporto per architetture hybrid cloud e a microservizi​ - Accelera l'adozione dell'AI nelle aziende con dati in tempo reale e affidabili

Perché IBM Data Gate for Confluent?​

Integrazione nativa tra IBM Z e Confluent

Integrazione progettata specificamente per trasmettere i dati transazionali di Db2 for z/OS direttamente negli ambienti Confluent utilizzando la tecnologia di sincronizzazione IBM.
Dati in tempo reale per AI ed eventi aziendali

Trasforma le transazioni Db2 in eventi Kafka che possono essere utilizzati da applicazioni moderne, piattaforme di analytics e workflow di automazione.
Aperto e interoperabile architettura di streaming

Utilizza i formati di eventi aperti di Debezium e gli standard di Kafka per integrare senza soluzione di continuità tra hybrid cloud, analytics ed ecosistema di applicazioni.
Livello aziendale scalabilità e affidabilità

Progettato per workload aziendali mission-critical con replica consapevole delle transazioni, sincronizzazione a bassa latenza e distribuzione di eventi scalabile.

Funzionalità

Funzionalità tecniche chiave

Kafka nativo e integrazione Confluent
  • Connettore di origine Kafka Connect for Confluent Platform
  • Event streaming compatibili con Debezium
  • Supporto per la serializzazione di eventi Avro e JSON
  • Integrazione ottimale con ecosistemi basati su Kafka

 
Db2 di livello aziendale per sincronizzazione z/OS
  • Tecnologia IBM Data Gate per la replica continua
  • Acquisizione delle modifiche in base alle transazioni
  • Sincronizzazione efficiente dei dati a bassa latenza
  • Progettato per ambienti aziendali ad alto volume

 
Livello aziendale Governance e sicurezza
  • Connettività cifrata TLS
  • Autenticazione degli utenti e controllo degli accessi
  • Pubblicazione dello schema su Confluent Schema Registry
  • Sostegno alle iniziative in materia di governance e tracciabilità
Replica flessibile modelli
  • Carico iniziale della tabella e replica continua del CDC
  • Raccolta dei dati di modifica basata su log
  • Molteplici modelli di distribuzione e consumo
  • Supporto per architetture ibride e distribuite

Come questa soluzione offre valore

Sblocca gli insight aziendali in tempo reale

Trasmetti in streaming continuo dati transazionali Db2 affidabili per alimentare analytics, rilevamento delle frodi, dashboard e processo decisionale in tempo reale.
Accelera le iniziative di AI e modernizzazione

Abilita le pipeline AI, i workflow di automazione e le applicazioni moderne con i dati operativi in tempo reale di Db2 for z/OS.
Semplifica la distribuzione dei dati aziendali

Pubblica i dati una sola volta e abilita più consumatori a valle su piattaforme analytics, microservizi, applicazioni Kafka e ambienti hybrid cloud.
Riduci la complessità e la latenza di integrazione

Sostituisci le pipeline batch personalizzate e le integrazioni point-to-point con architetture di streaming scalabili e basate sugli eventi che migliorano l'agilità e riducono il sovraccarico operativo.
Fasi successive

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