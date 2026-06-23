Streaming di transazioni IBM Z affidabili in tempo reale per potenziare l'AI, l'analytics, l'automazione e le moderne applicazioni basate su eventi
Le imprese si affidano sempre più ai dati in tempo reale per alimentare AI, analytics, automazione ed esperienza digitale. IBM Z rimane la base affidabile per le transazioni più critiche al mondo, creando opportunità per estendere dati aziendali affidabili attraverso architetture moderne guidate da eventi.
IBM Data Gate for Confluent consente alle organizzazioni di trasmettere le modifiche da Db2 for z/OS direttamente a Confluent (un'azienda IBM), trasformando i dati transazionali tradizionali in un flusso continuo di eventi in tempo reale che alimentano casi d'uso come avvisi tempestivi nei servizi finanziari, rilevamento istantaneo delle frodi e gestione proattiva delle interruzioni nei trasporti, migliorando la reattività e l'esperienza del cliente.
Progettato per scenari reali
Le decisioni in tempo reale sono critiche in tutti i settori. IBM Data Gate for Confluent trasforma transazioni affidabili di Db2 for z/OS in event streams, abilitando AI, analytics, automazione e applicazioni moderne orientate a eventi.
Abilita AI e automazione con dati operativi in tempo reale.
Fornisci dati governati in movimento in ambienti ibridi.
- Fornisci avvisi in tempo reale per attività rilevanti dell'account - Trasferisci gli eventi di transazione nei sistemi di rilevamento delle frodi - Abilita i servizi di notifica ai clienti in tempo reale
- Trasmetti gli eventi operativi relativi al workflow di riassegnazione dei passeggeri - Rileva le interruzioni e attiva risposte automatiche in tempo reale - Migliora l'esperienza del cliente durante ritardi o cancellazioni
- Attiva i workflow di elaborazione dei sinistri in tempo reale - Abilita le notifiche istantanee di policy e notifica degli eventi - Canalizza eventi operativi in sistemi di valutazione basati su AI
- Condividi gli aggiornamenti relativi all'inventario e agli ordini su tutti i canali digitali - Abilita promozioni in tempo reale e motori di raccomandazione - Supporta i sistemi di checkout e realizzazione a bassa latenza
- Abilita il trattamento dei dati operativi e dei pazienti in tempo reale - Trasmetti eventi nei sistemi di monitoraggio e analytics - Supporta la continuità operativa per i workflow sanitari critici
- Trasmetti gli eventi di servizio al cittadino di tutti i dipartimenti - Migliora la reattività dei sistemi di benefici e fiscali - Abilita la visibilità operativa e la governance in tempo reale
Integrazione progettata specificamente per trasmettere i dati transazionali di Db2 for z/OS direttamente negli ambienti Confluent utilizzando la tecnologia di sincronizzazione IBM.
Trasforma le transazioni Db2 in eventi Kafka che possono essere utilizzati da applicazioni moderne, piattaforme di analytics e workflow di automazione.
Utilizza i formati di eventi aperti di Debezium e gli standard di Kafka per integrare senza soluzione di continuità tra hybrid cloud, analytics ed ecosistema di applicazioni.
Progettato per workload aziendali mission-critical con replica consapevole delle transazioni, sincronizzazione a bassa latenza e distribuzione di eventi scalabile.
Funzionalità tecniche chiave
Trasmetti in streaming continuo dati transazionali Db2 affidabili per alimentare analytics, rilevamento delle frodi, dashboard e processo decisionale in tempo reale.
Abilita le pipeline AI, i workflow di automazione e le applicazioni moderne con i dati operativi in tempo reale di Db2 for z/OS.
Pubblica i dati una sola volta e abilita più consumatori a valle su piattaforme analytics, microservizi, applicazioni Kafka e ambienti hybrid cloud.
Sostituisci le pipeline batch personalizzate e le integrazioni point-to-point con architetture di streaming scalabili e basate sugli eventi che migliorano l'agilità e riducono il sovraccarico operativo.
Esplora la documentazione del prodotto per ottenere insight sulle configurazioni ottimali e best practice.
Connettiti, collabora e impara con una comunità di esperti per esplorare le ultime novità di Data Gate for Confluent.