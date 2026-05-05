IBM Data Gate for Confluent: trasformare i dati Z in azioni in tempo reale

Siamo lieti di presentare IBM Data Gate for Confluent, una nuova funzionalità che porta i dati di IBM Z al centro della moderna infrastruttura dati in tempo reale, supportando l'AI aziendale.

I sistemi IBM Z continuano a eseguire workload transazionali mission-critical per molte delle più grandi organizzazioni al mondo, generando un flusso di dati vasto e di grande valore. In molte aziende però questi dati rimangono bloccati all'interno dei sistemi Z, e spesso sono consegnati tramite processi batch che ne limitano la capacità di generare insight tempestivi e un'automazione intelligente.

Allo stesso tempo, le organizzazioni stanno passando rapidamente dalla sperimentazione dell'AI all'adozione su larga scala. Nell'ambito della recente acquisizione di Confluent da parte di IBM, stiamo portando avanti la nostra visione di rendere i dati in tempo reale, affidabili e in continuo flusso il fondamento dell'AI aziendale e delle applicazioni intelligenti.

IBM Data Gate for Confluent è stato progettato per affrontare questa sfida portando i dati di IBM Z nel data fabric in tempo reale che supporta applicazioni moderne, analytics e AI.