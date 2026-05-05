IBM Data Gate for Confluent: trasformare i dati Z in azioni in tempo reale

Trasformare i dati di IBM Z in un flusso continuo e in tempo reale su larga scala per potenziare l'AI e la crescita aziendale.
Siamo lieti di presentare IBM Data Gate for Confluent, una nuova funzionalità che porta i dati di IBM Z al centro della moderna infrastruttura dati in tempo reale, supportando l'AI aziendale.
I sistemi IBM Z continuano a eseguire workload transazionali mission-critical per molte delle più grandi organizzazioni al mondo, generando un flusso di dati vasto e di grande valore. In molte aziende però questi dati rimangono bloccati all'interno dei sistemi Z, e spesso sono consegnati tramite processi batch che ne limitano la capacità di generare insight tempestivi e un'automazione intelligente.
Allo stesso tempo, le organizzazioni stanno passando rapidamente dalla sperimentazione dell'AI all'adozione su larga scala. Nell'ambito della recente acquisizione di Confluent da parte di IBM, stiamo portando avanti la nostra visione di rendere i dati in tempo reale, affidabili e in continuo flusso il fondamento dell'AI aziendale e delle applicazioni intelligenti.
IBM Data Gate for Confluent è stato progettato per affrontare questa sfida portando i dati di IBM Z nel data fabric in tempo reale che supporta applicazioni moderne, analytics e AI.
IBM Data Gate for Confluent consente alle organizzazioni di trasferire le modifiche da Db2 for z/OS direttamente in Confluent, trasformando i dati transazionali tradizionali in un flusso continuo di eventi in tempo reale che supportano casi d'uso come avvisi tempestivi nei servizi finanziari, rilevamento istantaneo di frodi e gestione proattiva delle interruzioni nei trasporti, migliorando la reattività e l'esperienza del cliente.
Questa funzionalità colma un divario critico nelle architetture aziendali. Invece di affidarsi a estrazioni batch ritardate o a complesse integrazioni personalizzate, le organizzazioni possono ora rendere disponibili istantaneamente i dati più affidabili in tutte le applicazioni e i sistemi.
Costruita nativamente per Confluent, la soluzione si integra perfettamente negli ambienti di streaming esistenti, offrendo un modo standardizzato e scalabile per collegare IBM Z agli ecosistemi dati moderni. In tal modo, aiuta le aziende a creare una base di dati unificata e in tempo reale in cui applicazioni, API e AI possano agire sui dati man mano che vengono generati.
IBM Data Gate for Confluent è costruito su un'architettura moderna guidata dagli eventi che consente il trasferimento fluido dei dati da IBM Z alla piattaforma Confluent, l'opzione di distribuzione autogestita di livello aziendale di Confluent per ambienti on-premise e privati.
A un livello generale, la soluzione cattura le modifiche da Db2 for z/OS utilizzando una raccolta efficiente dei dati basata su log, garantendo allo stesso tempo un impatto minimo sui workload principali. IBM Data Gate è ottimizzato per l'efficienza dei mainframe, con fino al 96% delle sue elaborazioni idonee all'esecuzione su motori zIIP, riducendo in modo significativo i costi della CPU pur mantenendo un'elevata produttività. Questi cambiamenti vengono poi trasferiti nella piattaforma Confluent tramite l'integrazione con Kafka Connect, dove vengono pubblicati come Event Streams.
I dati vengono forniti in formati di eventi standardizzati, in modo da essere facilmente utilizzati da una vasta gamma di sistemi a valle, tra cui piattaforme di analytics, microservizi e applicazioni di AI. Organizzando i dati in Event Streams, l'architettura consente a più consumatori di accedere agli stessi dati in tempo reale senza imporre un carico aggiuntivo sul mainframe.
La soluzione supporta inoltre sia lo snapshot iniziale dei dati sia lo streaming continuo dei cambiamenti, consentendo alle organizzazioni di integrare set di dati esistenti e mantenerli continuamente sincronizzati man mano che vengono generati nuovi dati.
Sbloccando l'accesso in tempo reale ai dati IBM Z, IBM Data Gate for Confluent consente una nuova categoria di risultati aziendali e tecnologici.
Più in generale, questa capacità consente il passaggio a microservizi guidati da eventi, in cui le applicazioni reagiscono istantaneamente agli eventi aziendali invece di affidarsi a integrazioni strettamente accoppiate. Fornisce inoltre una base dati critica per modelli AI e agenti, assicurandone l'operatività su informazioni aggiornate e affidabili piuttosto che su dati obsoleti.
Man mano che le aziende scalano AI e automazione, la capacità di accedere e agire sui dati in tempo reale definirà il successo. Con IBM Data Gate for Confluent, i dati IBM Z non sono più confinati ai sistemi transazionali, ma diventano parte integrante di un flusso di dati continuo e in tempo reale che supporta applicazioni basate su AI e processo decisionale.
Non si tratta solo di integrazione, ma di trasformare il modo in cui le aziende utilizzano i dati più preziosi, trasformandoli in un asset dinamico a livello enterprise che guida l'azione alla velocità del business.
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