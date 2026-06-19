Piattaforma di intelligenza agentica contro le frodi che unifica i segnali dell'ecosistema delle frodi per rilevare le minacce più rapidamente, automatizzare le indagini e migliorare l'accuratezza
Gli attacchi fraudolenti si evolvono rapidamente. E anche la tua risposta deve essere rapida.
IBM Cyber Fraud è il livello di intelligenza contro le frodi che unifica i segnali tra frode, AML, sicurezza e sistemi operativi per creare un unico workflow di rilevamento e indagine. Usando l'orchestrazione basata su AI, aiuta i team a indagare più rapidamente, ad automatizzare le azioni di routine e a migliorare costantemente i risultati del rilevamento delle frodi.
IBM Trusteer per il rischio a cui sono esposti dispositivi e sessioni
Trusteer® valuta costantemente i canali digitali per garantire l'integrità del dispositivo e il comportamento delle sessioni per identificare e individuare truffe, mule account, tentativi di presa di controllo di account e di dispositivi. Conduce questa analisi prima che un utente effettui il login o prima che la transazione raggiunga i tuoi sistemi principali.
Segnali chiave:
IBM Safer Payments per il monitoraggio delle transazioni
Safer Payments offre un rilevamento delle frodi nei pagamenti in tempo reale con modelli di apprendimento automatico che si adattano ai tuoi modelli di transazione. Monitora ogni canale di pagamento, scheda, ACH, bonifico e pagamenti istantanei, elaborando decisioni in meno di un millisecondo.
Funzionalità chiave:
Indagine sulle frodi basata su AI
IBM Cyber Fraud unifica i segnali relativi a frodi, pagamenti, identità e sicurezza in un unico workflow investigativo. Con l'orchestrazione basata su AI, il sistema mette in relazione gli eventi, individua gli insight pertinenti, automatizza le azioni di routine e apprende costantemente dall'attività degli investigatori per migliorare i risultati.
Accelera le indagini sulle frodi per ridurre perdite e costi operativi grazie a un'automazione end-to-end basata su AI.
Un'esperienza unificata da un unico pannello che riunisce i dati provenienti da tutti i sistemi collegati e consente l'interazione in linguaggio naturale, senza necessità di passare da uno strumento all'altro.
Addestra il sistema ad apprendere dal comportamento degli investigatori. Impara, si adatta e agisce in modo autonomo su casi di routine, consentendo agli analisti di dedicarsi a lavori di alto valore.
Ogni avviso arriva pre-arricchito con il contesto tra sistmi (rischio del dispositivo, cronologia delle transazioni, segnali di identità e threat intelligence), il tutto in una visione d'insieme.
L'intelligenza unificata di Trusteer, Safer Payments, QRadar e i sistemi di terze parti offrono nuovi insight e accelerano la risoluzione.
L'integrazione basata su AI collega soluzioni IBM e non IBM senza la centralizzazione forzata dei dati. Onboarding in pochi giorni, non in mesi.
Un pannello di controllo che offre insight tra sistemi e consente l'analisi in linguaggio naturale: sviluppato per gli analisti, non per i data scientist.
Un agente investigativo adattabile che si adatta alle tue specifiche tipologie di frodi, workflow e regole aziendali.
Minimizza l'uso dei dati ed elimina il rischio e la complessità dello spostamento dei dati in un'unica posizione.
Sviluppato per integrare. Sviluppato per scalare.
IBM Cyber Fraud offre integrazione nativa con Trusteer e Safer Payments e connettori aperti al tuo attuale ecosistema per la sicurezza e contro le frodi. Nessuna centralizzazione forzata dei dati. Nessuna migrazione che provoca interruzioni.
|Integrazioni IBM native
|Principi di implementazione
|Trusteer (rischio del dispositivo e della sessione)
|Non è richiesta la centralizzazione dei dati
|Safer Payments (monitoraggio delle transazioni)
|Interoperabilità by design
|QRadar (monitoraggio della sicurezza)
|Estensione e onboarding rapidi
|FTM (gestione delle transazioni finanziarie)
|Implementazione flessibile (cloud e on-premise)
|MaaS360 ® (visibilità di dispositivi ed endpoint)
|Nessun rip-and-replace dello stack attuale
Risorse
Come l'intelligenza assistita dall'AI trasforma le indagini sulle frodi su larga scala.
Proteggi asset e dati gestendo e prevenendo le frodi prima che si verifichino.
L'AI riesce a rilevare le frodi in pochi millisecondi? Martin Keen e Jeff Crume approfondiscono il modo in cui un insieme di modelli AI combina l'apprendimento automatico e gli LLM con codificatore per trasformare il rilevamento delle frodi. Scopri come dati strutturati e dati non strutturati alimentano decisioni precise e in tempo reale.
Esegui una prova di concetto e scopri come IBM Cyber Fraud contribuisce a ridurre i tempi delle indagini, automatizzare le attività manuali e migliorare i risultati nel rilevamento delle frodi. Convalida efficienze operative misurabili e indagini più rapide con i tuoi dati e l'ambiente.