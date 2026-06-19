IBM Cyber Fraud

Piattaforma di intelligenza agentica contro le frodi che unifica i segnali dell'ecosistema delle frodi per rilevare le minacce più rapidamente, automatizzare le indagini e migliorare l'accuratezza

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Figura con cappuccio davanti al computer, con una rete esagonale in primo piano e diverse icone di lucchetti

Panoramica

Gli attacchi fraudolenti si evolvono rapidamente. E anche la tua risposta deve essere rapida.

IBM Cyber Fraud è il livello di intelligenza contro le frodi che unifica i segnali tra frode, AML, sicurezza e sistemi operativi per creare un unico workflow di rilevamento e indagine. Usando l'orchestrazione basata su AI, aiuta i team a indagare più rapidamente, ad automatizzare le azioni di routine e a migliorare costantemente i risultati del rilevamento delle frodi.

Illustrazioni di hacker che rubano dati, denaro contante e credenziali di accesso con scudi di sicurezza

I due pilastri della tua difesa contro le frodi

IBM Trusteer per il rischio a cui sono esposti dispositivi e sessioni

Trusteer® valuta costantemente i canali digitali per garantire l'integrità del dispositivo e il comportamento delle sessioni per identificare e individuare truffe, mule account, tentativi di presa di controllo di account e di dispositivi. Conduce questa analisi prima che un utente effettui il login o prima che la transazione raggiunga i tuoi sistemi principali.

Segnali chiave:

  •  Livello di rischio del dispositivo e impronte digitali
  • Rilevamento RAT e malware
  • Biometria comportamentale e anomalie di sessione

 

Maggiori informazioni
Mano che tiene il telefono vicino a un bancomat con un'icona di avviso di sicurezza e grafico circolare

IBM Safer Payments per il monitoraggio delle transazioni

Safer Payments offre un rilevamento delle frodi nei pagamenti in tempo reale con modelli di apprendimento automatico che si adattano ai tuoi modelli di transazione. Monitora ogni canale di pagamento, scheda, ACH, bonifico e pagamenti istantanei, elaborando decisioni in meno di un millisecondo.

Funzionalità chiave:

  • Punteggio delle transazioni in tempo reale su tutti i canali
  • Modelli di apprendimento automatico (ML) adattivi con bassi tassi di falsi positivi
  • Copertura contro le principali tipologie di frode nei pagamenti (APP, CNP e ATO)

 

Maggiori informazioni
Due persone che si scambiano una carta di pagamento alla cassa di un negozio

Funzionalità

Indagine sulle frodi basata su AI

IBM Cyber Fraud unifica i segnali relativi a frodi, pagamenti, identità e sicurezza in un unico workflow investigativo. Con l'orchestrazione basata su AI, il sistema mette in relazione gli eventi, individua gli insight pertinenti, automatizza le azioni di routine e apprende costantemente dall'attività degli investigatori per migliorare i risultati.

Accelera le indagini sulle frodi per ridurre perdite e costi operativi grazie a un'automazione end-to-end basata su AI.

Un'esperienza unificata da un unico pannello che riunisce i dati provenienti da tutti i sistemi collegati e consente l'interazione in linguaggio naturale, senza necessità di passare da uno strumento all'altro.

Addestra il sistema ad apprendere dal comportamento degli investigatori. Impara, si adatta e agisce in modo autonomo su casi di routine, consentendo agli analisti di dedicarsi a lavori di alto valore.

Ogni avviso arriva pre-arricchito con il contesto tra sistmi (rischio del dispositivo, cronologia delle transazioni, segnali di identità e threat intelligence), il tutto in una visione d'insieme.

L'intelligenza unificata di Trusteer, Safer Payments, QRadar e i sistemi di terze parti offrono nuovi insight e accelerano la risoluzione.

L'integrazione basata su AI collega soluzioni IBM e non IBM senza la centralizzazione forzata dei dati. Onboarding in pochi giorni, non in mesi.

Un pannello di controllo che offre insight tra sistemi e consente l'analisi in linguaggio naturale: sviluppato per gli analisti, non per i data scientist.

Un agente investigativo adattabile che si adatta alle tue specifiche tipologie di frodi, workflow e regole aziendali.

Minimizza l'uso dei dati ed elimina il rischio e la complessità dello spostamento dei dati in un'unica posizione.

Diagramma di una frode informatica con IBM Agentic Orchestration, rilevamento delle frodi, monitoraggio

Integrazioni

Sviluppato per integrare. Sviluppato per scalare.

IBM Cyber Fraud offre integrazione nativa con Trusteer e Safer Payments e connettori aperti al tuo attuale ecosistema per la sicurezza e contro le frodi. Nessuna centralizzazione forzata dei dati. Nessuna migrazione che provoca interruzioni.
Integrazioni IBM native Principi di implementazione
Trusteer (rischio del dispositivo e della sessione)Non è richiesta la centralizzazione dei dati
Safer Payments (monitoraggio delle transazioni)Interoperabilità by design
QRadar (monitoraggio della sicurezza)Estensione e onboarding rapidi
FTM (gestione delle transazioni finanziarie)Implementazione flessibile (cloud e on-premise)
MaaS360 ® (visibilità di dispositivi ed endpoint) Nessun rip-and-replace dello stack attuale

Risorse

Risorse

Presentazione di IBM Cyber Fraud

Come l'intelligenza assistita dall'AI trasforma le indagini sulle frodi su larga scala.
Prevenzione e rilevamento delle frodi

Proteggi asset e dati gestendo e prevenendo le frodi prima che si verifichino.

L'AI riesce a rilevare le frodi in pochi millisecondi? Martin Keen e Jeff Crume approfondiscono il modo in cui un insieme di modelli AI combina l'apprendimento automatico e gli LLM con codificatore per trasformare il rilevamento delle frodi. Scopri come dati strutturati e dati non strutturati alimentano decisioni precise e in tempo reale.
Prevenzione delle frodi per le imprese

Proteggi i tuoi utenti, asset e dati gestendo e prevenendo le frodi prima che si verifichino.
Fasi successive

Esegui una prova di concetto e scopri come IBM Cyber Fraud contribuisce a ridurre i tempi delle indagini, automatizzare le attività manuali e migliorare i risultati nel rilevamento delle frodi. Convalida efficienze operative misurabili e indagini più rapide con i tuoi dati e l'ambiente.

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