Gli attacchi fraudolenti si evolvono rapidamente. E anche la tua risposta deve essere rapida.

IBM Cyber Fraud è il livello di intelligenza contro le frodi che unifica i segnali tra frode, AML, sicurezza e sistemi operativi per creare un unico workflow di rilevamento e indagine. Usando l'orchestrazione basata su AI, aiuta i team a indagare più rapidamente, ad automatizzare le azioni di routine e a migliorare costantemente i risultati del rilevamento delle frodi.