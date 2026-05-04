Presentiamo IBM Cyber Fraud: trasformare le indagini sulle frodi con l’AI

Con la continua crescita dei pagamenti digitali, aumentano anche la portata e la sofisticazione delle frodi. Gli istituti finanziari hanno compiuto notevoli progressi nel rilevamento delle frodi, tuttavia molti sono ancora vincolati da ciò che accadrà dopo.

Oggi i team antifrode sono spesso costretti a navigare tra più sistemi scollegati, raccogliere manualmente i dati e mettere insieme gli insight prima di poter prendere una decisione. Questo processo può richiedere giorni o addirittura settimane, ritardando i tempi di risposta, aumentando i costi operativi ed esponendo le organizzazioni a rischi continui.

IBM vede un'opportunità per cambiare radicalmente questo scenario. IBM Cyber Fraud riunisce i dati provenienti da tutti i sistemi antifrode, di pagamento e di sicurezza in un'esperienza investigativa unificata. Automatizzando la raccolta dei dati, orchestrando i workflow e abilitando l'analisi basata sul linguaggio naturale, permette agli investigatori di concentrarsi su ciò che conta di più, ovvero prendere decisioni informate.

Invece di passare da uno strumento all’altro e ricostruire manualmente il contesto, i team possono lavorare da un unico spazio di indagine, accelerando la risoluzione e migliorando la coerenza tra i diversi casi.