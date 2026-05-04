Presentiamo IBM Cyber Fraud: trasformare le indagini sulle frodi con l’AI

Con l’aumento delle frodi in termini di scala e complessità, le organizzazioni necessitano di un nuovo approccio alle indagini. IBM Cyber Fraud introduce un’intelligence assistita dall’AI per aiutare i team ad agire più rapidamente e con maggiore sicurezza.
In occasione di IBM Think 2026, annunciamo la disponibilità in anteprima privata di IBM Cyber Fraud, una nuova soluzione per le indagini antifrode assistita dall’AI progettata per aiutare le organizzazioni a passare dalle indagini manuali e frammentate ad operazioni più rapide e intelligenti.
Con la continua crescita dei pagamenti digitali, aumentano anche la portata e la sofisticazione delle frodi. Gli istituti finanziari hanno compiuto notevoli progressi nel rilevamento delle frodi, tuttavia molti sono ancora vincolati da ciò che accadrà dopo.
Oggi i team antifrode sono spesso costretti a navigare tra più sistemi scollegati, raccogliere manualmente i dati e mettere insieme gli insight prima di poter prendere una decisione. Questo processo può richiedere giorni o addirittura settimane, ritardando i tempi di risposta, aumentando i costi operativi ed esponendo le organizzazioni a rischi continui.
IBM vede un'opportunità per cambiare radicalmente questo scenario. IBM Cyber Fraud riunisce i dati provenienti da tutti i sistemi antifrode, di pagamento e di sicurezza in un'esperienza investigativa unificata. Automatizzando la raccolta dei dati, orchestrando i workflow e abilitando l'analisi basata sul linguaggio naturale, permette agli investigatori di concentrarsi su ciò che conta di più, ovvero prendere decisioni informate.
Invece di passare da uno strumento all’altro e ricostruire manualmente il contesto, i team possono lavorare da un unico spazio di indagine, accelerando la risoluzione e migliorando la coerenza tra i diversi casi.
Con IBM Cyber Fraud, le organizzazioni possono ridurre i tempi delle indagini fino al 90%1, migliorando al contempo la qualità e la coerenza delle decisioni. Indagini più rapide significano risposte più rapide. E una risposta più rapida significa ridurre le perdite dovute alle frodi, migliorare l’esperienza del cliente e utilizzare le risorse in modo più efficiente.
Riducendo l'impegno manuale necessario per raccogliere e correlare i dati, Cyber Fraud consente agli investigatori di concentrarsi su analisi di maggior valore piuttosto che su compiti ripetitivi. Questo cambiamento non solo aumenta la produttività, ma aiuta anche le organizzazioni a scalare in modo più efficace, gestendo un volume crescente di avvisi senza un aumento proporzionale del personale.
Altrettanto importante, Cyber Fraud è progettato per funzionare con gli ambienti esistenti. Funge da livello di indagine assistito dall'AI che si integra con i sistemi esistenti di gestione dei casi e di rilevamento delle frodi, eliminando la necessità di costosi interventi di sostituzione completa.
IBM Cyber Fraud rappresenta il passo successivo nell’evoluzione delle operazioni antifrode, in cui l’AI non si limita a rilevare i rischi, ma supporta attivamente il modo in cui le organizzazioni indagano e reagiscono. Siamo entusiasti di portare questa funzionalità sul mercato e di collaborare con i clienti mentre continuiamo a plasmare il futuro delle indagini sulle frodi.
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