IBM Confidential Computing for Red Hat Confidential computing

Promuovere il confidential computing e la famiglia di prodotti IBM Confidential Computing come parte totalmente integrata dell'ecosistema Red Hat

Illustrazione di un contratto crittografato

Confidential computing per gli ecosistemi Red Hat

Scopri IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift . Questi due prodotti proteggono efficacemente i dati sensibili dallo sviluppo all'implementazione e per l'intero loro utilizzo all'interno di un'applicazione. Insieme creano una base di confidential computing costituita da elementi hardware per proteggere i workload negli ambienti ibridi.
Isolamento forzato per asset sensibili

Proteggi i dati sensibili, i modelli AI e la proprietà intellettuale con un isolamento basato su policy e applicato dall'infrastruttura nei tuoi ambienti ibridi.
Accelerazione dell'AI e della crittografia integrata

Esegui in modo ottimale i workload riservati attraverso l'AI integrata e l'accelerazione crittografica in uno stack unificato.
Fiducia basata sull'hardware e controllo delle chiavi

Mantieni la piena proprietà e il controllo delle tue chiavi di crittografia con esclusivi trust anchor basati su hardware.
Contratto multilaterale crittografato

Supporta l'identità verificabile del workload al momento dell'implementazione utilizzando prove zero-knowledge e contratti crittografati e vincolati da policy per diversi profili di utenti.

Novità

IBM Hyper Protect Red Hat Ecosystem è ora IBM Confidential Computing for Red Hat ecosystem

IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform è ora IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform 

Leggi ora

IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions è ora IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions 

Leggi ora

Caratteristiche

Mappa dell'isolamento del runtime
Funzionalità condivisa Isolamento del tempo di esecuzione del container

Grazie a IBM Secure Execution for Linux (SEL), IBM Confidential Computing offre un isolamento a livello di container su Linux on Z e LinuxONE. Questo protegge i workload dall'infrastruttura fino alle fasi di sviluppo e implementazione.
Diagramma dell'applicazione dei contratti tra più parti
Funzionalità condivisa Applicazione dei contratti crittografati tra più parti interessate

Utilizza i contratti crittografati per gestire le identità dei workload e applicare le policy zero-trust. Questa funzionalità assicura che siano rispettati i ruoli predefiniti e l'accesso con privilegi minimi, indipendentemente da chi opera nell'ambiente del workload.
Diagramma del contratto crittografato
Soluzioni di virtualizzazione Red Hat Protezione dei dati inattivi incorporata

Con il supporto crittografico integrato tramite HSM certificati FIPS 140-2 di livello 4, entrambe le soluzioni IBM Confidential Computing assicurano che i dati sensibili siano sempre crittografati, anche in ambienti cloud condivisi o cloud pubblico.
Diagramma del contratto crittografato
Funzionalità condivisa Attestazione indipendente al momento dell'implementazione

IBM Confidential Computing offre una verifica sicura dei workload al momento dell'implementazione. Solo i container firmati e approvati in precedenza possono essere eseguiti, con attestazioni a prova di manomissione e senza dipendere da sistemi di fiducia esterni.
Mappa dell'isolamento del runtime
Scegli il prodotto

Ingegnere al lavoro al computer nella sala server
IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Protegge i container Linux su soluzioni di virtualizzazione Red Hat con protezione basata su hardware, proteggendo dati e app dalle minacce interne ed esterne.
Sviluppatore che ispeziona un sistema
IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
Scala il confidential computing su Red Hat OpenShift crittografando i workload in container basati su policy e bloccando l'accesso persino agli amministratori della piattaforma.
Casi d'uso Asset digitali con sicurezza cold storage

Proteggi asset digitali e segreti di firma che utilizzano IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions con Crypto Express. Scelta da fornitori di blockchain come Metaco e Ripple, questa combinazione garantisce firme offline sicure e protezione delle policy.

 Scopri una soluzione per asset digitali Gestione dei segreti basata sull'identità

Elimina i rischi legati alla divulgazione delle credenziali proteggendo le identità delle applicazioni. Il controllo degli accessi basato sull'identità garantisce che i segreti rimangano riservati, riducendo gli errori umani e le minacce interne.

 Servizi protetti dalla privacy

Utilizza IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform per ottenere un ambiente di calcolo confidenziale per proteggere e gestire dati di produzione e progetti altamente sensibili.

 Leggi il case study di SEAL Systems La confidential AI nei settori regolamentati

Assicurati che i modelli AI rimangano riservati durante l'addestramento e l'inferenza. I partner, come Jamworks, utilizzano IBM Confidential Computing per integrare l'AI proteggendo al contempo i contenuti proprietari.

 Leggi il case study di Jamworks Implementazione riservata nell'hybrid cloud

Aumenta la fiducia negli ambienti ibridi proteggendo le chiavi crittografiche e applicando le policy di attestazione, anche quando il workload si estende alle piattaforme x86 e LinuxONE.

 Esplora le considerazioni sull'implementazione

Risorse

IBM Confidential Computing Platform
Esplora la piattaforma di confidential computing IIBM (2a generazione), che abilita workload sicuri e crittografati con confidential computing.
Redbook: IBM Confidential Computing Platform
Leggi come applicare la protezione e la riservatezza dei dati in un ambiente di hybrid cloud.
IBM Confidential Computing with OpenShift
Proteggi i workload sensibili utilizzando IBM Confidential Computing e i container sandbox OpenShift che consentono il confidential computing con isolamento a livello di VM.
Confidential Containers on IBM
Scopri come Red Hat OpenShift e IBM Secure Execution portano il confidential computing ai workload basati su container.
Fasi successive

Scopri come far progredire il confidential computing con il portfolio Confidential Computing Platform di IBM come parte completamente integrata dell'ecosistema Red Hat.
