Promuovere il confidential computing e la famiglia di prodotti IBM Confidential Computing come parte totalmente integrata dell'ecosistema Red Hat
Scopri IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions e IBM Confidential Computing Container for Red Hat OpenShift Container Platform for Red Hat OpenShift . Questi due prodotti proteggono efficacemente i dati sensibili dallo sviluppo all'implementazione e per l'intero loro utilizzo all'interno di un'applicazione. Insieme creano una base di confidential computing costituita da elementi hardware per proteggere i workload negli ambienti ibridi.
Proteggi i dati sensibili, i modelli AI e la proprietà intellettuale con un isolamento basato su policy e applicato dall'infrastruttura nei tuoi ambienti ibridi.
Esegui in modo ottimale i workload riservati attraverso l'AI integrata e l'accelerazione crittografica in uno stack unificato.
Mantieni la piena proprietà e il controllo delle tue chiavi di crittografia con esclusivi trust anchor basati su hardware.
Supporta l'identità verificabile del workload al momento dell'implementazione utilizzando prove zero-knowledge e contratti crittografati e vincolati da policy per diversi profili di utenti.
IBM Hyper Protect Red Hat Ecosystem è ora IBM Confidential Computing for Red Hat ecosystem
IBM Hyper Protect Confidential Containers for Red Hat OpenShift Container Platform è ora IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform
IBM Hyper Protect Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions è ora IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions
Proteggi asset digitali e segreti di firma che utilizzano IBM Confidential Computing Container Runtime for Red Hat Virtualization Solutions con Crypto Express. Scelta da fornitori di blockchain come Metaco e Ripple, questa combinazione garantisce firme offline sicure e protezione delle policy.
Elimina i rischi legati alla divulgazione delle credenziali proteggendo le identità delle applicazioni. Il controllo degli accessi basato sull'identità garantisce che i segreti rimangano riservati, riducendo gli errori umani e le minacce interne.
Utilizza IBM Confidential Computing Containers for Red Hat OpenShift Container Platform per ottenere un ambiente di calcolo confidenziale per proteggere e gestire dati di produzione e progetti altamente sensibili.
Assicurati che i modelli AI rimangano riservati durante l'addestramento e l'inferenza. I partner, come Jamworks, utilizzano IBM Confidential Computing per integrare l'AI proteggendo al contempo i contenuti proprietari.
Aumenta la fiducia negli ambienti ibridi proteggendo le chiavi crittografiche e applicando le policy di attestazione, anche quando il workload si estende alle piattaforme x86 e LinuxONE.
Scopri come far progredire il confidential computing con il portfolio Confidential Computing Platform di IBM come parte completamente integrata dell'ecosistema Red Hat.