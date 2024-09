Semplifica e garantisci la conformità continua agli standard di sicurezza man mano che le applicazioni si evolvono e scalano, riducendo al minimo il consumo di risorse e massimizzando l'integrità della sicurezza.

IBM Concert elimina la complessità legata al raggiungimento e al mantenimento della conformità per le applicazioni moderne, che sono in costante evoluzione. Utilizzando il potere dell'AI per valutare gli elementi delle applicazioni e confrontarli con gli standard di sicurezza comuni, Concert fornisce raccomandazioni concrete e prioritarie che offrono ai proprietari e agli sviluppatori delle applicazioni il percorso più efficiente e di maggiore impatto.