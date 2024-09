IBM COBOL for AIX è un ambiente di sviluppo per creare applicazioni COBOL business-critical su Power Systems.Include un compilatore COBOL, una libreria runtime sviluppare applicazioni e un debugger che per eseguire il debug visivo di un programma dalla postazione di lavoro.Con COBOL for AIX puoi creare applicazioni a 32 o 64 bit.IBM COBOL Runtime Environment for AIX 5.1 è necessario per distribuire applicazioni costruite con COBOL for AIX nella produzione.

Per scoprire i vantaggi e le capacità del compilatore COBOL for AIX 5.1, leggi la scheda tecnica COBOL for AIX 5.1.