Supporto IBM Cloud

Per reimpostare la password del tuo account, vai all'icona Avatar > Profile and settings (Profilo e impostazioni). Quindi fai clic su Change or reset (Modifica o reimposta) nel riquadro delle informazioni utente dell'account.
Per reimpostare la password della VPN, procedi come segue:
Puoi modificare le informazioni personali, quali nome, e-mail o numero di telefono, accedendo all'icona Avatar > Profile and settings (Profilo e impostazioni). Non puoi modificare il tuo IBMid, ma puoi crearne uno nuovo se necessario. L'help desk mondiale IBMid è disponibile per rispondere a domande generali sull'ID che non sono specifiche del tuo account IBM Cloud.
Se disponi di un account con pagamento a consumo o in abbonamento, puoi visualizzare la fattura facendo clic su Manage > Billing and usage (Gestisci > Fatturazione e utilizzo) e selezionando Invoices (Fatture). Al di fuori della console, è possibile visualizzare le fatture anche sul sito Customer Support Invoices (Fatture Assistenza clienti).
Vai su Manage > Access (IAM) (Gestisci > Accesso (IAM)) e seleziona il tuo nome nella pagina Users (Utenti). A seconda dell'accesso che stai cercando, apri le diverse schede:
Aggiornare la carta di credito è come aggiungerne una nuova. Vai a Payments (Pagamenti) e, nella sezione Add Payment Method (Aggiungi metodo di pagamento), inserisci i dati di fatturazione della nuova carta, quindi fai clic su Add credit card (Aggiungi carta di credito). Per passare a un altro metodo di pagamento, seleziona Pay with Other (Paga con altro) e fai clic su Submit change request (Invia richiesta di modifica). Verrà creata una richiesta di assistenza per modificare il metodo di pagamento.
In occasione di iniziative didattiche o eventi speciali potresti ricevere un codice funzione, che aggiunge ulteriori funzionalità agli account Lite. Per riscattare questo codice promozionale, vai su Account settings (Impostazioni account) e fai clic su Apply code (Applica codice).
Per l'acquisto di infrastrutture, potresti ricevere un codice promozionale dal team di vendita per ottenere uno sconto sul tuo ordine. Inserisci i codici promozionali specifici per le infrastrutture nel portale clienti al momento del pagamento.
Se disponi di un account con pagamento a consumo o in abbonamento, puoi visualizzare la fattura facendo clic su Manage > Billing and usage (Gestisci > Fatturazione e utilizzo) e selezionando Invoices (Fatture).
Al di fuori della console, è possibile visualizzare le fatture anche sul sito Customer Support Invoices (Fatture Assistenza clienti). Gli account Lite non hanno fatture perché l'utilizzo del piano Lite non prevede alcun addebito.
Il tuo account potrebbe essere disattivato per i seguenti motivi:
Se ritieni che il tuo account sia stato disattivato per errore, contatta il nostro team di assistenza.
Un piano Lite è un piano di servizi gratuito e basato su quote. Puoi utilizzare un piano di servizi Lite per creare un'app senza dover sostenere alcun costo. Un piano Lite può essere offerto con un ciclo mensile che si rinnova ogni mese o con un utilizzo una tantum. È possibile disporre di un'istanza per ogni servizio del piano Lite. I piani tariffari Lite sono offerti in tutti gli account. Per ulteriori informazioni sugli account Lite, vedi Account types (Tipi di account).
Fai clic su Support (Supporto) nella barra dei menu della console per accedere al Centro assistenza. Da qui, puoi consultare l'elenco delle domande frequenti comuni. Se non trovi le risposte che cerchi, consulta la sezione Need more help? (Hai bisogno di ulteriore assistenza?) per contattare il supporto IBM Cloud.
Inoltra una richiesta di assistenza per i servizi IBM Cloud per richieste relative all'account, all'accesso e alla fatturazione