Supporto IBM Cloud

Piani di supporto

Trova il piano più adatto a te
Incluso con la titolarità del servizio cloud Base

Protezione di base inclusa con un abbonamento IBM® Cloud o un account con pagamento a consumo
A partire da 200 USD al mese Avanzate

Per ambienti con un numero limitato di applicazioni business-critical
A partire da 10.000 USD al mese Premium

Il supporto Premium è destinato agli ambienti mission-critical che hanno una dipendenza strategica da IBM Cloud
Community di supporto gratuite Connettiti, impara e condividi le conoscenze
Consulta la documentazione di IBM Cloud

Scopri di più sulla console IBM Cloud e aumenta rapidamente la produttività.

 Visualizza i documenti
Controlla lo stato di uptime di IBM Cloud

Ottieni informazioni dettagliate sullo stato e visualizza le notifiche.

 Visualizza lo stato
Esplora la community degli IBM Developer

Visita un'ampia varietà di forum di supporto in questo gruppo attivo.

 Cerca argomenti
Unisciti alla community del cloud pubblico

Interagisci con responsabili delle operazioni IT, architetti di soluzioni e altro ancora.

 Unisciti alla comunità
Ottieni aiuto dagli sviluppatori professionisti

Accedi a una grande community open source per sviluppatori.

 Vai a Github

Domande frequenti

Per reimpostare la password del tuo account, vai all'icona Avatar > Profile and settings (Profilo e impostazioni). Quindi fai clic su Change or reset (Modifica o reimposta) nel riquadro delle informazioni utente dell'account.

Per reimpostare la password della VPN, procedi come segue:

  • Vai su Manage > Access (IAM) (Gestisci > Accesso (IAM)) e seleziona Users (Utenti)
  • Seleziona l'utente
  • Nella sezione sottoreti VPN, fai clic sull'icona di modifica per inserire una nuova password VPN
  • Fai clic su Apply (Applica)

Puoi modificare le informazioni personali, quali nome, e-mail o numero di telefono, accedendo all'icona Avatar > Profile and settings (Profilo e impostazioni). Non puoi modificare il tuo IBMid, ma puoi crearne uno nuovo se necessario. L'help desk mondiale IBMid è disponibile per rispondere a domande generali sull'ID che non sono specifiche del tuo account IBM Cloud.

Se disponi di un account con pagamento a consumo o in abbonamento, puoi visualizzare la fattura facendo clic su Manage > Billing and usage (Gestisci > Fatturazione e utilizzo) e selezionando Invoices (Fatture). Al di fuori della console, è possibile visualizzare le fatture anche sul sito Customer Support Invoices (Fatture Assistenza clienti).

Vai su Manage > Access (IAM) (Gestisci > Accesso (IAM)) e seleziona il tuo nome nella pagina Users (Utenti). A seconda dell'accesso che stai cercando, apri le diverse schede:

  • Per vedere di quale accesso disponi tramite i gruppi di accesso a cui sei assegnato, seleziona Access groups (Gruppi di accesso)
  • Per visualizzare i criteri di accesso IAM assegnati a te, seleziona Access policies (Criteri di accesso)
  • Per visualizzare l'accesso Cloud Foundry per tutte le organizzazioni e gli spazi, seleziona Cloud Foundry access (Accesso Cloud Foundry)

Aggiornare la carta di credito è come aggiungerne una nuova. Vai a Payments (Pagamenti) e, nella sezione Add Payment Method (Aggiungi metodo di pagamento), inserisci i dati di fatturazione della nuova carta, quindi fai clic su Add credit card (Aggiungi carta di credito). Per passare a un altro metodo di pagamento, seleziona Pay with Other (Paga con altro) e fai clic su Submit change request (Invia richiesta di modifica). Verrà creata una richiesta di assistenza per modificare il metodo di pagamento.

In occasione di iniziative didattiche o eventi speciali potresti ricevere un codice funzione, che aggiunge ulteriori funzionalità agli account Lite. Per riscattare questo codice promozionale, vai su Account settings (Impostazioni account) e fai clic su Apply code (Applica codice).

Per l'acquisto di infrastrutture, potresti ricevere un codice promozionale dal team di vendita per ottenere uno sconto sul tuo ordine. Inserisci i codici promozionali specifici per le infrastrutture nel portale clienti al momento del pagamento.

Se disponi di un account con pagamento a consumo o in abbonamento, puoi visualizzare la fattura facendo clic su Manage > Billing and usage (Gestisci > Fatturazione e utilizzo) e selezionando Invoices (Fatture).

Al di fuori della console, è possibile visualizzare le fatture anche sul sito Customer Support Invoices (Fatture Assistenza clienti). Gli account Lite non hanno fatture perché l'utilizzo del piano Lite non prevede alcun addebito.

Il tuo account potrebbe essere disattivato per i seguenti motivi:

  • Se si tratta di un account di prova, il periodo di prova è terminato. Per riattivare l'account, effettua l'accesso e passa a un account con pagamento a consumo. Potrebbero essere necessari alcuni giorni per la riattivazione completa.
  • Un utente autorizzato ha cancellato l'account
  • L'account è sospeso. A discrezione di IBM, gli account che violano i comportamenti accettabili nell'utilizzo dei servizi IBM Cloud possono essere disattivati senza preavviso. Alcuni servizi possono essere ripristinati se gli utenti correggono i loro comportamenti di utilizzo dopo che sono stati informati dell'azione offensiva.


Se ritieni che il tuo account sia stato disattivato per errore, contatta il nostro team di assistenza.

Un piano Lite è un piano di servizi gratuito e basato su quote. Puoi utilizzare un piano di servizi Lite per creare un'app senza dover sostenere alcun costo. Un piano Lite può essere offerto con un ciclo mensile che si rinnova ogni mese o con un utilizzo una tantum. È possibile disporre di un'istanza per ogni servizio del piano Lite. I piani tariffari Lite sono offerti in tutti gli account. Per ulteriori informazioni sugli account Lite, vedi Account types (Tipi di account).

Fai clic su Support (Supporto) nella barra dei menu della console per accedere al Centro assistenza. Da qui, puoi consultare l'elenco delle domande frequenti comuni. Se non trovi le risposte che cerchi, consulta la sezione Need more help? (Hai bisogno di ulteriore assistenza?) per contattare il supporto IBM Cloud.

