Supporto IBM Cloud

Se disponi di un account con pagamento a consumo o in abbonamento, puoi visualizzare la fattura facendo clic su Manage > Billing and usage (Gestisci > Fatturazione e utilizzo) e selezionando Invoices (Fatture).

Al di fuori della console, è possibile visualizzare le fatture anche sul sito Customer Support Invoices (Fatture Assistenza clienti). Gli account Lite non hanno fatture perché l'utilizzo del piano Lite non prevede alcun addebito.