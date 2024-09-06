Migra a IBM Cloud

Comprendiamo le tue esigenze di business e siamo pronti ad aiutarti a migrare con successo a IBM Cloud. Ti aiutiamo a scalare più velocemente e a migliorare il time-to-market accelerando la migrazione a IBM Cloud, sicuro e pronto per l'AI. È possibile eseguire la migrazione di qualsiasi tipo di workload da qualsiasi ambiente a IBM Cloud. IBM, in collaborazione con i suoi partner, è in grado di fornire una serie di strumenti self-service per consentire un percorso di migrazione senza interruzioni.
Esegui la migrazione dei tuoi server bare metal tra data center IBM Cloud Classic.
Esegui la migrazione dei workload da IBM Cloud Classic a IBM Cloud.
Esegui la migrazione di VMware, Hyper-V e dei workload fisici da on-premise a IBM® Cloud VPC.
Script di automazione fai-da-te per migrare workload e dati a IBM Cloud.
Un modo relativamente veloce ed economico di migrare le applicazioni. Se sei cliente, consente di eseguire la migrazione dei workload e dei dati associati al cloud con modifiche minime, prima di intraprendere il refactoring o la modernizzazione per utilizzare alcune delle funzioni cloud-native. Tramite gli strumenti disponibili su IBM Cloud, la strategia "lift and shift" consente una convalida più rapida e meno laboriosa.
La modernizzazione delle applicazioni è il processo che parte dalle applicazioni legacy esistenti e modernizza l'infrastruttura della piattaforma, l'architettura e/o le funzioni interne, in modo che sfruttino appieno l'architettura cloud. Ad esempio, un'idea può essere quella di prendere in considerazione i container o l'elaborazione serverless, se soddisfano le tue esigenze. Le applicazioni possono richiedere diversi gradi di modernizzazione.
Valuta l'ambiente corrente e quello di destinazione per comprendere la complessità della migrazione e poter sviluppare così una strategia adeguata.
Prenditi il tempo di pianificare la migrazione per evitare disservizi nell'ambiente aziendale attuale. Cerca di capire quanto tempo servirà per la migrazione e se non sarebbe meglio eseguirla in più fasi.
Migra le risorse e i componenti agevolmente e con sicurezza, utilizzando diversi strumenti e soluzioni.
Convalida e testa l'ambiente per assicurarti che sia pronto per la produzione. Ciò potrebbe comportare anche l'aggiornamento del DNS, dei bilanciatori di carico globali e degli instradamenti o il ritiro dei servizi precedenti.