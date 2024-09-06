Migra a IBM Cloud

IBM Cloud offre in assoluto la piattaforma di cloud pubblico più aperta e sicura per le aziende, una piattaforma di multicloud ibrido di nuova generazione, funzionalità avanzate di dati e AI e competenze aziendali approfondite in 20 settori
Inizia ora
Tre persone che interagiscono con un grafico a barre su un touch screen collegato a un server e un flusso di dati tramite IBM Cloud sicuro
Inizia subito la migrazione

Comprendiamo le tue esigenze di business e siamo pronti ad aiutarti a migrare con successo a IBM Cloud. Ti aiutiamo a scalare più velocemente e a migliorare il time-to-market accelerando la migrazione a IBM Cloud, sicuro e pronto per l'AI. È possibile eseguire la migrazione di qualsiasi tipo di workload da qualsiasi ambiente a IBM Cloud. IBM, in collaborazione con i suoi partner, è in grado di fornire una serie di strumenti self-service per consentire un percorso di migrazione senza interruzioni.
Queste soluzioni e questi strumenti IBM ti aiuteranno a migrare in modo rapido, sicuro e senza soluzione di continuità verso il cloud grazie a un'esperienza senza attriti: Da IBM Cloud Classic a Classic

Esegui la migrazione dei tuoi server bare metal tra data center IBM Cloud Classic.

 Scopri di più Inizia ora Da IBM Cloud Classic a IBM Cloud

Esegui la migrazione dei workload da IBM Cloud Classic a IBM Cloud.

 Scopri di più Inizia ora Da workload virtualizzati a IBM Cloud

Esegui la migrazione di VMware, Hyper-V e dei workload fisici da on-premise a IBM® Cloud VPC.

 Scopri di più Inizia ora Automazione fai-da-te

Script di automazione fai-da-te per migrare workload e dati a IBM Cloud.

 Scopri di più Inizia ora
Uomo e donna che lavorano a uno schermo con server sullo sfondo
Lift and shift

Un modo relativamente veloce ed economico di migrare le applicazioni. Se sei cliente, consente di eseguire la migrazione dei workload e dei dati associati al cloud con modifiche minime, prima di intraprendere il refactoring o la modernizzazione per utilizzare alcune delle funzioni cloud-native. Tramite gli strumenti disponibili su IBM Cloud, la strategia &quot;lift and shift&quot; consente una convalida più rapida e meno laboriosa.
Sala server IBM su cui sta lavorando un dipendente
Modernizza

La modernizzazione delle applicazioni è il processo che parte dalle applicazioni legacy esistenti e modernizza l'infrastruttura della piattaforma, l'architettura e/o le funzioni interne, in modo che sfruttino appieno l'architettura cloud. Ad esempio, un'idea può essere quella di prendere in considerazione i container o l'elaborazione serverless, se soddisfano le tue esigenze. Le applicazioni possono richiedere diversi gradi di modernizzazione.
Il processo di migrazione può essere semplice, come la migrazione di una singola istanza di server virtuale, o complesso, come la migrazione di un data center con tutti i componenti sottostanti. Il framework seguente funge da guida per aiutarti a pianificare il percorso di migrazione: Valuta

Valuta l'ambiente corrente e quello di destinazione per comprendere la complessità della migrazione e poter sviluppare così una strategia adeguata.

 Pianifica

Prenditi il tempo di pianificare la migrazione per evitare disservizi nell'ambiente aziendale attuale. Cerca di capire quanto tempo servirà per la migrazione e se non sarebbe meglio eseguirla in più fasi.

 Esegui la migrazione

Migra le risorse e i componenti agevolmente e con sicurezza, utilizzando diversi strumenti e soluzioni.

 Convalida

Convalida e testa l'ambiente per assicurarti che sia pronto per la produzione. Ciò potrebbe comportare anche l'aggiornamento del DNS, dei bilanciatori di carico globali e degli instradamenti o il ritiro dei servizi precedenti.
Maggiori informazioni su come migrare

Migrazione dei workload VMware vSphere a IBM Cloud
Fai il passo successivo

Parla con un esperto IBM Cloud che potrà aiutarti con le tue specifiche esigenze di migrazione.