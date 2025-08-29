Politica del ciclo di vita per i prodotti IBM Cloud

La politica fornisce linee guida per tutti i prodotti del portafoglio IBM® Cloud (calcolo, storage, software, larghezza di banda e così via) destinati alla fine della commercializzazione (EOM) o alla fine del supporto (EOS). I prodotti destinati all'EOS saranno annunciati 90 giorni prima dell'EOS tramite il sito del ciclo di vita del prodotto IBM Cloud nella documentazione per IBM Cloud.
Consulta la documentazione sulla fine del ciclo di vita (EOL) per il software Classic →
Consulta la documentazione sulla fine del ciclo di vita (EOL) del software VPC →
La data effettiva in cui il prodotto diventa disponibile per gli utenti (quando la versione e la release sono pubblicate sul sito web del ciclo di vita)
La data effettiva in cui il prodotto cessa di essere attivo nel listino prezzi standard e non può più essere ordinato o acquistato
La data in cui IBM Cloud annuncia la fine del supporto per un prodotto attualmente offerto, normalmente 90 giorni prima della data effettiva di EOS
L'ultima data in cui IBM Cloud fornirà servizi di supporto standard, imaging o reload per una determinata versione o release di un prodotto
Prodotto/Versione:
Informazioni sul ciclo di vita:
Offerta iSCSI da 1 GB (versione: N/A)
Offerta NAS da 1 GB (versione: N/A)
Monitoraggio NOC 24x7x365 (versione: Tutti)
Sistemi operativi a 32 bit (versione: Tutti)
Monitoraggio avanzato di Nimsoft (versione: N/A)
Auto-scaling per Classic Virtual Servers (versione: N/A)
Big data: Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versione: Tutte)
Citrix Netscaler VPX (versione: 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (versione: CDH 4)
CloudLinux (versione: 6.x)
CoreOS (versione: Stabile)
Plug-in EVault per Microsoft Exchange (versione: 7.3)
Offerta iSCSI esistente (versione: N/A)
F-Secure (versione: Tutti)
F5 Global Load Balancer (versione: 2014)
Flex Imaging (versione: N/A)
Dispositivo di sicurezza FortiGate 1 Gbps / Firewall dedicato (versione: Tutti)
IBM Local Load Balancer (versione: tutte)
Servizio di coda di messaggi (versione: N/A)
Microsoft SQL Server (versione: edizioni Express, Workgroup, Standard ed Enterprise 2005)
Microsoft SQL Server (versione: edizioni Express, Express R2, Workgroup e Workgroup R2 2008)
Microsoft SQL Server (versione: edizione Express 2012)
Microsoft SQL Server (versione: edizione Express 2014)
Microsoft SQL Server Enterprise (versione: edizioni Standard e Web 2008)
MySQL (versione: 5.6)
Storage NAS/FTP (versione: N/A)
Red Hat Satellite Server (versione: 6.1)
Host web virtuale (versione: N/A)
VMware ESX (versione: 4.x)
VMware ESXi (versione: 5.1)
VMware ESXi (versione: 5.5)
VMware NSX-V (versione: da 6.0 a 6.4.10)
Virtualizzazione di VMware Server (versione: 6.5, 6.5u1)
Virtualizzazione di VMware Server (versione: 6.7 tutte le versioni)
Virtualizzazione di VMware Server (versione: 7.0 tutte le versioni)
IBM cloud Docs contiene informazioni esaurienti su tutti i prodotti e servizi IBM Cloud. Inizia a scoprire tutto ciò che IBM Cloud ha da offrire.
¹ Politica sul portafoglio IBM Cloud: si concentra su calcolo, storage, larghezza di banda e altri elementi del portafoglio IaaS offerti da SoftLayer®, una società IBM.
² Politica sul software IBM Cloud: si concentra sullo storage del fornitore che viene rivenduto ai clienti IBM Cloud.
³ Le soluzioni DB Software saranno ancora disponibili.