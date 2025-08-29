Politica del ciclo di vita per i prodotti IBM Cloud

Scopri le linee guida per i prodotti IBM Cloud che si avvicinano alla fine del loro ciclo di servizio
Consulta la documentazione
vista aerea di una ruspa che ara diverse file di sabbia
Cos'è la politica del ciclo di vita per i prodotti IBM Cloud?

La politica fornisce linee guida per tutti i prodotti del portafoglio IBM® Cloud (calcolo, storage, software, larghezza di banda e così via) destinati alla fine della commercializzazione (EOM) o alla fine del supporto (EOS). I prodotti destinati all'EOS saranno annunciati 90 giorni prima dell'EOS tramite il sito del ciclo di vita del prodotto IBM Cloud nella documentazione per IBM Cloud.

Consulta la documentazione sulla fine del ciclo di vita (EOL) per il software Classic →
Consulta la documentazione sulla fine del ciclo di vita (EOL) del software VPC →
Termini definiti I seguenti termini sono tutti collegati alle offerte di prodotti IBM Cloud. Disponibilità generale (GA)

La data effettiva in cui il prodotto diventa disponibile per gli utenti (quando la versione e la release sono pubblicate sul sito web del ciclo di vita)

 Fine della commercializzazione (EOM)

La data effettiva in cui il prodotto cessa di essere attivo nel listino prezzi standard e non può più essere ordinato o acquistato

 Date di annuncio della fine del supporto (EOS AD)

La data in cui IBM Cloud annuncia la fine del supporto per un prodotto attualmente offerto, normalmente 90 giorni prima della data effettiva di EOS

 Fine del supporto (EOS)

L'ultima data in cui IBM Cloud fornirà servizi di supporto standard, imaging o reload per una determinata versione o release di un prodotto

Grafico del ciclo di vita del prodotto IBM Cloud

 

Prodotto/Versione:

Informazioni sul ciclo di vita:

Offerta iSCSI da 1 GB (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: 10 GM iSCSI
  • Politica: Portafoglio¹
  • EOS AD: 13 ottobre 2014
  • EOM: 30 settembre 2014
  • EOS: 19 gennaio 2015

Offerta NAS da 1 GB (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: 10 GB NAS
  • Politica: Portafoglio
  • EOS AD: 13 ottobre 2014
  • EOM: 30 settembre 2014
  • EOS: 19 gennaio 2015

Monitoraggio NOC 24x7x365 (versione: Tutti)
  • Opzione di aggiornamento: Tutti
  • Politica: Servizio
  • EOS AD: 31 marzo 2017
  • EOM: N/A
  • EOS: 30 giugno 2017

Sistemi operativi a 32 bit (versione: Tutti)
  • Opzione di aggiornamento: sistemi operativi a 64 bit
  • Politica: Software²
  • EOS AD: 15 agosto 2016
  • EOM: 1° settembre 2016
  • EOS: 1° gennaio 2017

Monitoraggio avanzato di Nimsoft (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio. Valuta il monitoraggio con Sysdig come alternativa.
  • Politica: Servizio
  • EOS AD: 30 marzo 2020
  • EOM: 8 maggio 2020
  • EOS: 8 luglio 2020

Auto-scaling per Classic Virtual Servers (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: la funzione di auto-scaling esiste in VPC
  • Politica: Servizio
  • EOS AD: 30 settembre 2022
  • EOM: 30 luglio 2022
  • EOS: 29 giugno 2022

Big data: Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versione: Tutte)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro di Solution Designer dal portafoglio
  • Politica: software
  • EOS AD: 31 febbraio 2014
  • EOM: 31 ottobre 2014
  • EOS: 31 gennaio 2015

Citrix Netscaler VPX (versione: 10.x, 11.x)
  • Opzione di aggiornamento: 12.x
  • Politica: software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 31 marzo 2021
  • EOS: 30 giugno 2021

Cloudera Hadoop (versione: CDH 4)
  • Opzione di aggiornamento: CDH 5 (IBM Marketplace)
  • Politica: software
  • EOS AD: 11 maggio 2015
  • EOM: 11 maggio 2015
  • EOS: 10 agosto 2015

CloudLinux (versione: 6.x)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio
  • Politica: software
  • EOS AD: 30 agosto 2020
  • EOM: 30 settembre 2020
  • EOS: 30 novembre 2020

CoreOS (versione: Stabile)
  • Opzione di aggiornamento: CentOS 6.x o 7.x
  • Politica: software
  • EOS AD: 20 febbraio 2016
  • EOM: 30 marzo 2018
  • EOS: 31 maggio 2018

Plug-in EVault per Microsoft Exchange (versione: 7.3)
  • Opzione di aggiornamento: fine ciclo di vita del fornitore
  • Politica: software
  • EOS AD: 5 febbraio 2015
  • EOM: 18 febbraio 2015
  • EOS: 5 maggio 2015

Offerta iSCSI esistente (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio. Valuta l'utilizzo di Performance o Endurance, Block Storage.
  • Politica: Portafoglio
  • EOS AD: 1° maggio 2015
  • EOM: 16 marzo 2015
  • EOS: 31 luglio 2015

F-Secure (versione: Tutti)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio
  • Politica: software
  • EOS AD: 13 settembre 2014
  • EOM: 13 ottobre 2014
  • EOS: 19 gennaio 2015

F5 Global Load Balancer (versione: 2014)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio. Valuta l'utilizzo di IBM Cloud Internet Services come alternativa.
  • Politica: Portafoglio
  • EOS AD: 12 giugno 2018
  • EOM: 6 luglio 2018
  • EOS: 12 settembre 2018

Flex Imaging (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio
  • Politica: Portafoglio
  • EOS AD: 31 maggio 2017
  • EOM: N/A
  • EOS: 7 agosto 2017

Dispositivo di sicurezza FortiGate 1 Gbps / Firewall dedicato (versione: Tutti)
  • Opzione di aggiornamento: Juniper vSRX, Virtual Router Appliance, o dispositivo di sicurezza FortiGate 10 Gbps
  • Politica: software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 18 agosto 2020
  • EOS: 21 luglio 2021

IBM Local Load Balancer (versione: tutte)
  • Opzione di aggiornamento: IBM Cloud Load Balancer
  • Politica: software
  • EOS AD: 31 gennaio 2020
  • EOM: 1° giugno 2019
  • EOS: 31 maggio 2020

Servizio di coda di messaggi (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio
  • Politica: Portafoglio
  • EOS AD: 31 gennaio 2017
  • EOM: 28 ottobre 2016
  • EOS: 20 giugno 2017

Microsoft SQL Server (versione: edizioni Express, Workgroup, Standard ed Enterprise 2005)
  • Opzione di aggiornamento: edizione Standard o Enterprise 2014
  • Politica: software
  • EOS AD: 19 agosto 2015
  • EOM: 30 ottobre 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versione: edizioni Express, Express R2, Workgroup e Workgroup R2 2008)
  • Opzione di aggiornamento: edizione Standard o Enterprise 2014
  • Politica: software
  • EOS AD: 19 agosto 2015
  • EOM: 30 ottobre 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versione: edizione Express 2012)
  • Opzione di aggiornamento: edizione Standard o Enterprise 2014
  • Politica: software
  • EOS AD: 19 agosto 2015
  • EOM: 30 ottobre 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server (versione: edizione Express 2014)
  • Opzione di aggiornamento: edizione Standard o Enterprise 2014
  • Politica: software
  • EOS AD: 19 agosto 2015
  • EOM: 30 ottobre 2015
  • EOS: N/A

Microsoft SQL Server Enterprise (versione: edizioni Standard e Web 2008)
  • Opzione di aggiornamento: edizione Standard o Enterprise 2016
  • Politica: software
  • EOS AD: 27 ottobre 2016
  • EOM: 23 novembre 2016
  • EOS: 31 marzo 2017

MySQL (versione: 5.6)
  • Opzione di aggiornamento: MySQL 5.7
  • Politica: software
  • EOS AD: 25 marzo 2021
  • EOM: 24 aprile 2021
  • EOS: 23 giugno 2021

Storage NAS/FTP (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio. Valuta l'utilizzo di storage di file o a blocchi come a un'alternativa.
  • Politica: Portafoglio
  • EOS AD: Portafoglio
  • EOM: N/A
  • EOS: TBD

Red Hat Satellite Server (versione: 6.1)
  • Opzione di aggiornamento: 6.4.3 o 6.5
  • Politica: Servizio
  • EOS AD: 22 aprile 2019
  • EOM: 5 luglio 2019
  • EOS: 31 maggio 2024

Host web virtuale (versione: N/A)
  • Opzione di aggiornamento: ritiro dal portafoglio
  • Politica: Portafoglio
  • EOS AD: 27 gennaio 2015
  • EOM: 30 giugno 2015
  • EOS: 1° aprile 2015

VMware ESX (versione: 4.x)
  • Opzione di aggiornamento: 6.x
  • Politica: software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 30 settembre 2014
  • EOS: N/A

VMware ESXi (versione: 5.1)
  • Opzione di aggiornamento: 6.x
  • Politica: software
  • EOS AD: 2 febbraio 2016
  • EOM: 31 marzo 2016
  • EOS AD: 24 agosto 2016

VMware ESXi (versione: 5.5)
  • Opzione di aggiornamento: 6.0 o 6.5
  • Politica: software
  • EOS AD: 26 luglio 2017
  • EOM: 1° settembre 2017
  • EOS: 18 settembre 2018

VMware NSX-V (versione: da 6.0 a 6.4.10)
  • Opzione di aggiornamento: VMware NSX-T
  • Politica: software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 21 giugno 2022
  • EOS: 15 ottobre 2022

Virtualizzazione di VMware Server (versione: 6.5, 6.5u1)
  • Opzione di aggiornamento: 6.5u2, 6.5u3, 6.7.x
  • Politica: software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 10 ottobre 2021
  • EOS: 15 ottobre 2022

Virtualizzazione di VMware Server (versione: 6.7 tutte le versioni)
  • Opzione di aggiornamento: 7.0
  • Politica: software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 21 giugno 2022
  • EOS: 15 ottobre 2022

Virtualizzazione di VMware Server (versione: 7.0 tutte le versioni)
  • Opzione di aggiornamento: 7.0
  • Politica: software
  • EOS AD: N/A
  • EOM: 2 gennaio 2025
  • EOS: 2 aprile 2025
Fai il passo successivo

IBM cloud Docs contiene informazioni esaurienti su tutti i prodotti e servizi IBM Cloud. Inizia a scoprire tutto ciò che IBM Cloud ha da offrire.

 Consulta tutta la documentazione
Note a piè di pagina

¹ Politica sul portafoglio IBM Cloud: si concentra su calcolo, storage, larghezza di banda e altri elementi del portafoglio IaaS offerti da SoftLayer®, una società IBM.

² Politica sul software IBM Cloud: si concentra sullo storage del fornitore che viene rivenduto ai clienti IBM Cloud.

³ Le soluzioni DB Software saranno ancora disponibili.