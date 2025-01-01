Il Security Construction and Equipment Committee (SCEC) australiano è un comitato interdipendente, presieduto dall'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), che valuta e approva le apparecchiature di sicurezza per l'uso da parte del governo australiano.
La struttura di un provider di servizi cloud può essere valutata per le sue protezioni di sicurezza fisica e approvata dallo SCEC.
I sistemi del governo australiano devono essere protetti all'interno di strutture che soddisfano requisiti di sicurezza di un livello adeguato alla riservatezza o segretezza dei dati e devono essere certificati da un consulente approvato dallo SCEC.
Report e altra documentazione
I centri dati di cloud pubblico IBM in Australia sono stati valutati e certificati da un consulente di zone di sicurezza approvato dalla SCEC come dotati dei controlli di sicurezza fisica protettivi appropriati per la Zona 3 a supporto della classificazione PROTECTED, in conformità con i principi dell'Australian Government Protective Security Policy Framework. Questo fornisce l'ambiente fisico necessario per condurre con sicurezza le attività del governo australiano. I centri dati vengono valutati ogni 2 anni.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti possiamo aiutare.