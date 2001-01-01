Il Canada Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), entrato in vigore il 1° gennaio 2001, è una legge completa sulla protezione dei dati. PIPEDA è simile al GDPR, in quanto opera secondo principi che comprendono responsabilità, limitazione dell'acquisizione e dell'utilizzo, accuratezza, sicurezza e trasparenza. A differenza del GDPR, il PIPEDA si applica alle "organizzazioni" commerciali senza fare distinzione tra titolari e responsabili del trattamento. Inoltre, il PIPEDA include i diritti individuali di accesso e rettifica.



Il PIPEDA si applica a:

organizzazioni che raccolgono, utilizzano o divulgano PII (informazioni personali) nello svolgimento di attività commerciali in Canada,

organizzazioni al di fuori del Canada se le attività pertinenti dell'organizzazione hanno un legame "reale e sostanziale " con il Canada,

informazioni personali sui dipendenti o potenziali dipendenti di organizzazioni che raccolgono, utilizzano o divulgano informazioni personali in relazione alle operazioni di "un'opera, impresa o attività federale" in Canada

La legge è attualmente in fase di revisione per renderla più aggiornata. Per maggiori informazioni sul PIPEDA, fai clic qui.