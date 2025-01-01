Il dipartimento PDS (Police Digital Services) del Regno Unito definisce gli standard e i controlli centrali per le forze dell'ordine di tutto il paese che valutano il rischio del trasferimento dei sistemi informativi della polizia nel cloud.

La politica di sicurezza delle informazioni richiede che tutti i servizi di polizia nazionali del Regno Unito che memorizzano ed elaborano informazioni sensibili o contrassegnate in modo protettivo, oppure altre informazioni sensibili delle forze dell'ordine, adottino un ulteriore passaggio nella valutazione del rischio, ovvero un'ispezione fisica del data center in cui verranno memorizzati i dati. Una valutazione di successo del data center dichiara che la struttura è idonea per la certificazione PASF (Police Assured Secure Facilities). La PASF si basa su una serie di controlli standard che riguardano la sicurezza fisica e ambientale e processi come l'alta disponibilità, la formazione del personale e le procedure di onboarding e offboarding.

La polizia e le forze dell'ordine del Regno Unito possono contattare il PDS per ottenere il report IBM Cloud PASF.