IBM ha implementato un processo per rivedere tutti i suoi prodotti, le sue offerte e i suoi servizi in base ai requisiti della LGPD. IBM ritiene che le proprie misure tecniche e organizzative standard siano appropriate e adeguate a gestire i rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi, come richiesto dalla LGPD.

Per consultare le leggi o le giurisdizioni a cui si applica l'Addendum sulla privacy dei dati di IBM, visita il DPL IBM. Il DPA di IBM è disponibile sul sito dei Termini IBM.

Per maggiori informazioni sulle politiche sulla privacy dei dati di IBM, visita l'IBM Trust Center. Per qualsiasi domanda riguardo all'informativa sulla privacy di IBM per le offerte esterne, puoi contattare l'helpdesk di IBM.