Conformità IBM® Cloud: ISO 20243

ISO/IEC 20243-1:2018 è un insieme di linee guida, requisiti e raccomandazioni che aiutano a garantire l'integrità dei prodotti hardware e software e a proteggerli dal rischio di minacce dannose e contraffazioni.

Sebbene sia stato emesso dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), lo standard è stato originariamente creato dall'Open Group con il nome di "Open Trusted Technology Provider Standard" (O-TTPS) e talvolta è ancora noto con questo nome.

La norma ISO 20243 stabilisce le migliori pratiche per la sicurezza in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto: progettazione, approvvigionamento, costruzione, realizzazione, distribuzione, mantenimento e smaltimento. Un prodotto che ha raggiunto la certificazione O-TTPS ha dimostrato una rigorosa conformità con tutte le linee guida sulla sicurezza di ISO 20243.

Report e altra documentazione

ISO 20243 – Certificazioni di autovalutazione IBM - Open Trusted Technology Provider™ Standard (O-TTPS)