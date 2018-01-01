Conformità IBM® Cloud: ISO 20243

Illustrazione che mostra una persona che interagisce con un'interfaccia informatica, attorno alla quale si trovano uno scudo di sicurezza e un mappamondo su un piedistallo
Cos'è l'ISO 20243?

ISO/IEC 20243-1:2018 è un insieme di linee guida, requisiti e raccomandazioni che aiutano a garantire l'integrità dei prodotti hardware e software e a proteggerli dal rischio di minacce dannose e contraffazioni.

Sebbene sia stato emesso dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), lo standard è stato originariamente creato dall'Open Group con il nome di "Open Trusted Technology Provider Standard" (O-TTPS) e talvolta è ancora noto con questo nome.

La norma ISO 20243 stabilisce le migliori pratiche per la sicurezza in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto: progettazione, approvvigionamento, costruzione, realizzazione, distribuzione, mantenimento e smaltimento. Un prodotto che ha raggiunto la certificazione O-TTPS ha dimostrato una rigorosa conformità con tutte le linee guida sulla sicurezza di ISO 20243.

Report e altra documentazione

ISO 20243 – Certificazioni di autovalutazione IBM - Open Trusted Technology Provider™ Standard (O-TTPS)
Posizione IBM

I prodotti software di IBM, tutte le offerte cloud IBM multi-tenant standardizzate e condivise, nonché i prodotti hardware dei sistemi IBM, sono tutti certificati secondo il programma di certificazione di livello autovalutazione O-TTPS di The Open Group per O-TTPS e ISO/IEC 20243:2018. Ciò dimostra che il ciclo di vita del prodotto IBM ha implementato requisiti di controllo in tre famiglie: (1) sviluppo del prodotto, (2) progettazione sicura e (3) sicurezza della supply chain. I certificati IBM ISO 20243 sono pubblicati e generalmente disponibili.
Vai al passo di lavoro successivo

Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.

 Scopri altri programmi di conformità