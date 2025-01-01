 Conformità IBM Cloud: G-Cloud (Regno Unito)

Il governo del Regno Unito ha creato il framework G-Cloud per consentire alle sue organizzazioni governative un processo più rapido e meno costoso per stipulare contratti di approvvigionamento con i provider di cloud.
G-Cloud è costituito da una serie di accordi con provider di servizi cloud e anche da un mercato digitale che consente alle organizzazioni del settore pubblico del Regno Unito di confrontare e acquistare servizi cloud da provider verificati senza dover eseguire il proprio processo di revisione indipendente.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti possiamo aiutare.