 Conformità IBM Cloud: G-Cloud (Regno Unito)

Il governo del Regno Unito ha creato il framework G-Cloud per consentire alle sue organizzazioni governative un processo più rapido e meno costoso per stipulare contratti di approvvigionamento con i provider di cloud.

G-Cloud è costituito da una serie di accordi con provider di servizi cloud e anche da un mercato digitale che consente alle organizzazioni del settore pubblico del Regno Unito di confrontare e acquistare servizi cloud da provider verificati senza dover eseguire il proprio processo di revisione indipendente.