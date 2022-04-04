Conformità IBM Cloud®: clausole modello UE

IBM ha sempre posto i trasferimenti di dati responsabili, efficienti e trasparenti al centro dei prodotti e dei servizi IBM e ha utilizzato le SCC come meccanismo principale per trasferire i dati in modo sicuro. Le SCC dei servizi IBM Cloud sono consultabili sul sito IBM Terms. Si prega di notare che le SCC di IBM sono state aggiornate alle nuove SCC 2021 implementate dalla Commissione Europea.