Conformità IBM Cloud®: clausole modello UE

L'Unione Europea regola l'utilizzo e il trasferimento dei dati personali appartenenti a tutti i cittadini dell'UE. Per aiutare le organizzazioni a mantenersi conformi alle leggi dell'Unione Europea, la Commissione Europea (CE) ha creato una serie di clausole contrattuali standard (SCC) preventivamente approvate dalla CE.
Queste clausole contrattuali standard obbligano le società extra UE a seguire le leggi e le pratiche imposte dall'Unione Europea. Il loro utilizzo in un contratto garantisce a tutte le organizzazioni che stipulano un contratto con una società extra UE che i dati personali vengano elaborati in conformità con la legislazione dell'Unione Europea.
Nel 2021, la CE ha pubblicato una nuova serie di SCC, aggiornandole per renderle conformi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea.
IBM ha sempre posto i trasferimenti di dati responsabili, efficienti e trasparenti al centro dei prodotti e dei servizi IBM e ha utilizzato le SCC come meccanismo principale per trasferire i dati in modo sicuro. Le SCC dei servizi IBM Cloud sono consultabili sul sito IBM Terms. Si prega di notare che le SCC di IBM sono state aggiornate alle nuove SCC 2021 implementate dalla Commissione Europea.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.