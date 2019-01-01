IBM aiuta i clienti degli istituti finanziari di tutto il mondo ad applicare la tecnologia ai processi e ai workflow di business principali, conferendo a tali business automazione, intelligenza e apprendimento continuo, per trasformare qualsiasi cosa, dalle supply chain e dalle risorse umane, alla finanza fino alle operazioni. È chiaro che la trasformazione continua è il nuovo standard per gli istituti finanziari. In qualità di partner tecnologico strategico, IBM è impegnata ad aiutare gli istituti finanziari a realizzare questa trasformazione in sintonia con le normative vigenti.