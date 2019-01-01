Conformità IBM Cloud: Autorità bancaria europea - EBA (EU)

Illustrazione che mostra una persona che interagisce con un'interfaccia informatica, dietro la quale ci sono vari documenti e un grattacielo in miniatura
Che cos'è l'Autorità bancaria europea?

L'Autorità bancaria europea (EBA) è stata costituita per stabilire pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci in tutta l'Unione europea e per garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'UE in tutti i suoi Stati membri. Nel 2019, l'EBA ha emanato linee guida sull'outsourcing che stabiliscono i termini raccomandati che dovrebbero essere in atto tra un istituto finanziario e il suo outsourcer, compresi i requisiti in materia di sicurezza, accesso e risoluzione del contratto.  


Rapporti e altra documentazione  

Scopri come IBM aiuta gli istituti finanziari a raggiungere la conformità dell'Autorità bancaria europea
Posizione IBM

IBM aiuta i clienti degli istituti finanziari di tutto il mondo ad applicare la tecnologia ai processi e ai workflow di business principali, conferendo a tali business automazione, intelligenza e apprendimento continuo, per trasformare qualsiasi cosa, dalle supply chain e dalle risorse umane, alla finanza fino alle operazioni. È chiaro che la trasformazione continua è il nuovo standard per gli istituti finanziari. In qualità di partner tecnologico strategico, IBM è impegnata ad aiutare gli istituti finanziari a realizzare questa trasformazione in sintonia con le normative vigenti.
risorse Guida alla regolamentazione europea di IBM® Cloud for Financial Services Cloud for Financial Servicess
La guida per la regolamentazione europea di IBM® Cloud for Financial Services mappa alcune disposizioni dell'EBA, dell'EIOPA e dell'ESMA ai riferimenti IBM, indicando come IBM supporta i clienti nel soddisfare le linee guida descritte. (2,7 MB)
Vai al passo di lavoro successivo

Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.

 Scopri altri programmi di conformità