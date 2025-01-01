IBM Cloud si impegna a fornire una piattaforma affidabile e sicura ai propri clienti e a garantire la conformità al Digital Services Act (DSA) dell'UE. Questa pagina illustra i processi che IBM ha messo in atto per conformarsi al DSA.

A. Obblighi DSA del fornitore di servizi intermediari

Il punto di contatto unico di IBM per le comunicazioni con la Commissione europea e i destinatari di IBM Cloud Services è abuse@softlayer.com.

Politica consolidata di utilizzo accettabile IBM/Softlayer

La Politica di utilizzo accettabile ("AUP") riportata di seguito delinea le restrizioni e i divieti relativi all'uso dei Servizi IBM Cloud (i "Servizi"), nonché le procedure attuate per la gestione dei reclami relativi alle violazioni dell'AUP. La presente politica si aggiunge a tutti gli altri termini e condizioni in base ai quali IBM fornisce i Servizi all'utente.

I clienti che utilizzano la piattaforma IBM Cloud sono tenuti a garantire che l'uso del Servizio e dei contenuti sia conforme a tutte le leggi applicabili, comprese le leggi del luogo in cui il Servizio o i contenuti vengono caricati, ospitati, memorizzati, consultati o utilizzati, e ad implementare le restrizioni necessarie a vietarne l'uso da parte di qualsiasi individuo (ad esempio restrizioni all'accesso da parte di minori) o in qualsiasi giurisdizione, come richiesto per conformarsi a tali leggi.

IBM Cloud non dispone dell'accesso a strumenti di moderazione dei dati e dei contenuti dei clienti sulla piattaforma IBM Cloud, tuttavia si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione ritenuta appropriata per conformarsi alle leggi applicabili, fino alla sospensione dell'accesso pubblico ai sistemi e ai servizi che violano la Politica e la cessazione dei servizi.

Per notificare a IBM eventuali violazioni della presente AUP o per segnalare attività illecite messe in atto da una risorsa IBM Cloud, invia un'e-mail a abuse@softlayer.com fornendo dettagli sufficienti per descrivere il problema. IBM procederà tempestivamente con le opportune verifiche e, quando possibile, comunicherà l’esito all’entità segnalante una volta raggiunta una soluzione. Eventuali domande relative alla presente Informativa (ad esempio, se un determinato uso è consentito) devono essere indirizzate a abuse@softlayer.com.

AUP

I servizi cloud non possono essere utilizzati per intraprendere alcuna attività o ospitare contenuti che:

(1) siano illeciti, fraudolenti, dannosi, nocivi, osceni o offensivi;

(2) minaccino o violino i diritti di terzi;

(3) compromettano o ottengano (o tentino di corrompere o ottenere) l’accesso non autorizzato a dati, servizi, reti o ambienti informatici, sia interni che esterni a IBM;

(4) inviino messaggi non richiesti, offensivi o ingannevoli di qualsiasi tipo; oppure

(5) distribuiscano qualsiasi tipo di malware.

Il cliente non può utilizzare i Servizi Cloud: i) per il mining di criptovalute, se non diversamente concordato per iscritto con IBM; o ii) se il guasto o l'interruzione dei Servizi Cloud potrebbe causare morte, gravi lesioni personali o danni alla proprietà o all'ambiente.

Il cliente non può:

(1) decodificare una qualsiasi parte di un cloud service;

(2) assegnare o rivendere l'accesso diretto a un cloud service a una terza parte esterna all'enterprise; oppure

(3) combinare un cloud service con il valore aggiunto del cliente per creare una soluzione a marchio del cliente che quest'ultimo commercializza presso i propri clienti utenti finali, salvo diverso accordo stipulato da IBM per iscritto.

IBM si riserva il diritto di sospendere o limitare, nella misura necessaria, l'utilizzo da parte del Cliente di un Servizio IBM Cloud se IBM ritiene ragionevolmente che vi sia una violazione dell'AUP. IBM si impegna a fornire un preavviso prima di una sospensione, in modo commercialmente ragionevole. Nel caso in cui la causa di una sospensione possa essere ragionevolmente risolta, IBM si impegna a comunicare le azioni che il Cliente dovrà intraprendere per ripristinare i Servizi IBM Cloud. Qualora il Cliente non intraprenda tali azioni entro un lasso di tempo ragionevole, IBM si riserva il diritto di interrompere i Servizi IBM Cloud.

Richieste del governo per informazioni

IBM Cloud si conforma a tutte le leggi locali e regionali nel gestire le richieste di informazioni da parte delle autorità governative, incluso il Digital Services Act (DSA) dell'UE. Per la notifica di citazioni in giudizio e altre richieste di informazioni da parte delle autorità governative, inviare un e-mail a subpoenas@softlayer.com.

In qualità di fornitore di servizi di data center, incentrato sulla fornitura di infrastrutture server on-demand, IBM Cloud non si occupa di mantenere né gestire l'accesso diretto ai dati e ai contenuti dei clienti ospitati sulla sua infrastruttura, in quanto ciò è responsabilità diretta dei clienti stessi.

Salvo diversamente specificato tramite una clausola di non divulgazione o equivalente, IBM informerà il nostro cliente della richiesta, comprese le informazioni fornite agli agenti del governo in merito.

B. Obblighi DSA della piattaforma online

Nella misura in cui IBM Cloud Catalog si qualifica come “piattaforma online” ai sensi del DSA, si applicano i seguenti elementi:

1. gli utenti del Catalogo Cloud possono presentare reclami a IBM entro sei mesi da qualsiasi decisione di IBM di effettuare una delle seguenti operazioni sulla base del fatto che le informazioni fornite dall'utente costituiscono contenuti illeciti o sono incompatibili con i termini e le condizioni del servizio:

a. disabilitare l'accesso alle informazioni, o

b. sospendere o terminare i servizi dell'utente, l'account o la capacità di monetizzare le informazioni fornite dall'utente.

Tali reclami possono essere inviati a abuse@softlayer.com. Se il processo di gestione dei reclami IBM non risolve la controversia, gli utenti hanno il diritto di scegliere un organismo extragiudiziale per la risoluzione delle controversie (certificato come previsto dal DSA) per facilitare la risoluzione della controversia. L'organismo certificato per la risoluzione extragiudiziale delle controversie non ha l'autorità di imporre una risoluzione vincolante della controversia, ma IBM si impegna a collaborare in buona fede con l'organismo certificato al fine di risolvere la controversia.

2. I "segnalatori attendibili", come definiti nel DSA, possono inviare comunicazioni all'indirizzo abuse@softlayer.com per segnalare la presenza di contenuti illeciti su IBM Cloud, e tali segnalazioni avranno priorità da parte di IBM, che si impegna a elaborarle e a prendere una decisione tempestiva.

3. Come richiesto dal DSA al 31 gennaio 2025, il numero medio di utenti attivi mensili nei sei mesi precedenti è di circa 962.000.