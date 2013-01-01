Conformità IBM Cloud®: CSA STAR

La Cloud Security Alliance (CSA) è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro guidata da un'ampia coalizione di professionisti e società del settore ed è dedicata a promuovere la sicurezza nel cloud computing.

CSA è il creatore del registro Security, Trust, Assurance and Risk (STAR), un registro pubblico che documenta i controlli di sicurezza e privacy dei provider di cloud computing, per aiutare i clienti a selezionare i provider che gestiscono i dati in modo sicuro.

Le organizzazioni con una certificazione CSA STAR di livello 1 hanno eseguito una rigorosa autovalutazione per verificare che i controlli sulla sicurezza e sulla privacy siano conformi a due diversi standard: la norma ISO 27001:2013 e i criteri della Cloud Controls Matrix (CCM) della CSA.