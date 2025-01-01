Conformità IBM Cloud: BaFin (Germania)

Illustrazione che mostra una persona che interagisce con un'interfaccia informatica, dietro la quale ci sono vari documenti e un grattacielo in miniatura
Che cos'è BaFin?

BaFin è l'autorità per la supervisione finanziaria della Repubblica Federale Tedesca, che regola gli istituti finanziari della Germania. BaFin è responsabile del mantenimento dell'integrità e della stabilità dei mercati finanziari tedeschi e le istituzioni che operano nel settore finanziario tedesco sono tenute a ottemperare alle normative BaFin.

BaFin ha pubblicato alcune indicazioni relative al cloud outsourcing per aiutare le società di servizi finanziari a valutare i servizi di un fornitore cloud, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati, la privacy, i diritti utenti e la conformità alla legge tedesca.
Prossimi passi

Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.

 Scopri altri programmi di conformità