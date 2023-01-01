Conformità IBM® Cloud: APRA

L'Australian Prudential Regulation Authority (APRA) è un organo istituzionale indipendente che supervisiona le istituzioni nel settore bancario, assicurativo e previdenziale e promuove la stabilità del sistema finanziario in Australia. L'APRA definisce un quadro completo di norme di base e linee guida che gli istituti regolamentati sono tenuti a rispettare. Tali norme stabiliscono una serie di requisiti in relazione alla solidità finanziaria, alla gestione del rischio, alla governance e alla sicurezza informatica.

Report e altri documenti

Le norme e le linee guida per la sicurezza informatica includono:



• Norma prudenziale CPS 232 Gestione della continuità del business

• Norma prudenziale CPS 234 Sicurezza delle informazioni

• Linea guida prudenziale CPG 220 Gestione del rischio

• Linea guida prudenziale CPG 235 Gestione del rischio dati

• Linea guida prudenziale CPG 234 Sicurezza delle informazioni