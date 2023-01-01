Conformità IBM® Cloud: APRA

L'Australian Prudential Regulation Authority (APRA) è un organo istituzionale indipendente che supervisiona le istituzioni nel settore bancario, assicurativo e previdenziale e promuove la stabilità del sistema finanziario in Australia. L'APRA definisce un quadro completo di norme di base e linee guida che gli istituti regolamentati sono tenuti a rispettare. Tali norme stabiliscono una serie di requisiti in relazione alla solidità finanziaria, alla gestione del rischio, alla governance e alla sicurezza informatica.
Report e altri documenti
Le norme e le linee guida per la sicurezza informatica includono:
• Norma prudenziale CPS 232 Gestione della continuità del business
• Norma prudenziale CPS 234 Sicurezza delle informazioni
• Linea guida prudenziale CPG 220 Gestione del rischio
• Linea guida prudenziale CPG 235 Gestione del rischio dati
• Linea guida prudenziale CPG 234 Sicurezza delle informazioni
IBM ha sviluppato un documento di orientamento per gli istituti regolamentati APRA, che spiega come le funzionalità di sicurezza di IBM Cloud possano garantire la conformità alle normative sulla sicurezza informatica stabilite dall'APRA. Per richiedere una copia del documento di orientamento, contatta il tuo rappresentante IBM.
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.