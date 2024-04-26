Stimatore dei costi di IBM Cloud

Configura, confronta ed esporta prezzi affidabili
Individua il preventivo più basso per la configurazione che ti soddisfa di più. Utilizza questo calcolatore di prezzi cloud per configurare i prodotti IBM Cloud® e per generare stime di costo affidabili.
Fai clic su "Vai al catalogo", quindi utilizza la ricerca o utilizza la barra di navigazione per trovare il tuo prodotto.
Seleziona il tuo piano tariffario e i dettagli di configurazione. Quindi fai clic su "Aggiungi al preventivo".
Inserisci i dati di utilizzo e fai clic su "Calcola costo". Se è possibile risparmiare, apparirà un messaggio.
Fai clic su "Verifica preventivo". Dal riquadro dei dettagli, è possibile scaricare il preventivo o creare un'istanza.
Lo strumento di stima dei costi di IBM Cloud offre prezzi affidabili.