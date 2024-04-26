Stimatore dei costi di IBM Cloud

Configura, confronta ed esporta prezzi affidabili
Stima dei prezzi di IBM Cloud

Individua il preventivo più basso per la configurazione che ti soddisfa di più. Utilizza questo calcolatore di prezzi cloud per configurare i prodotti IBM Cloud® e per generare stime di costo affidabili.

  • Confronta le configurazioni.
  • Scopri come vengono determinati i tuoi prezzi.
  • Ottieni consigli su come risparmiare denaro.
  • Scarica i preventivi.
1. Seleziona un servizio

Fai clic su "Vai al catalogo", quindi utilizza la ricerca o utilizza la barra di navigazione per trovare il tuo prodotto.
2. Aggiungi al preventivo

Seleziona il tuo piano tariffario e i dettagli di configurazione. Quindi fai clic su "Aggiungi al preventivo".
3. Calcola e salva

Inserisci i dati di utilizzo e fai clic su "Calcola costo". Se è possibile risparmiare, apparirà un messaggio.
4. Verifica il preventivo

Fai clic su "Verifica preventivo". Dal riquadro dei dettagli, è possibile scaricare il preventivo o creare un'istanza.
Risorse Documentazione
Leggi i dettagli su come puoi stimare i costi IBM Cloud.
Miglioramenti per il 2020
Scopri i miglioramenti allo stimatore dei costi del cloud.

Inizia ora

Lo strumento di stima dei costi di IBM Cloud offre prezzi affidabili.

