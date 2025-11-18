Negli odierni ecosistemi applicativi distribuiti, le organizzazioni si affidano a più provider di cloud per disporre di scalabilità, resilienza e prestazioni. La gestione di configurazioni DNS coerenti tra provider come IBM® NS1 Connect e Amazon Route 53 può essere complessa a causa di protocolli incompatibili e requisiti di sincronizzazione manuale.
IBM Cloud Sync colma questa lacuna sincronizzando in modo fluido zone DNS, record e policy di traffico tra IBM NS1 Connect e Amazon Route 53. Il risultato: resilienza DNS multi-cloud continua, affidabile e automatizzata.
Potenzia la strategia multi-cloud con un perfetto allineamento DNS tra IBM NS1 Connect e Amazon Route 53. IBM Cloud Sync migliora la sua architettura DNS con allineamento automatico dei dati, gestione intelligente del traffico e funzionalità di backup/ripristino, aiutandoti a migliorare la resilienza, le prestazioni e la continuità aziendale tra i fornitori.
Con IBM Cloud Sync, puoi sincronizzare i dati DNS in tempo reale con più provider di cloud DNS. Cloud Sync sposta i dati dai provider DNS tramite le API e il livello di traduzione dei dati Cloud Sync, consentendo un trasferimento senza interruzioni dei dati senza limiti di trasferimento di zona.
Smetti di fare affidamento su script personalizzati e processi fragili per sincronizzare i dati DNS. Automatizza queste operazioni su larga scala, riducendo gli errori umani e le spese generali.
Assicurati che le applicazioni rimangano online sincronizzando i DNS tra i vari provider. Cloud Sync aiuta a mantenere le esperienze del cliente ininterrotte e resilienti.
Offri flessibilità al tuo team spostando o eseguendo il mirroring delle configurazioni DNS tra IBM NS1 Connect e Amazon Route 53 senza problemi di compatibilità.
Gestisci fusioni, acquisizioni e migrazioni con facilità. La flessibilità e le capacità di sincronizzazione bidirezionale di Cloud Sync rendono la scalabilità e l'adattamento alle nuove realtà aziendali facili e veloci.
Scopri la sincronizzazione bidirezionale tra Amazon Route 53 e IBM® NS1 Connect tramite IBM® Cloud Sync.
Scopri come IBM Cloud Sync offre operazioni multicloud resilienti, sicure e sincronizzate.
IBM Cloud Sync è un servizio di sincronizzazione e automazione DNS multicloud che allinea continuamente le zone DNS, i record e le configurazioni di gestione del traffico su qualsiasi combinazione di provider DNS cloud e on-premise. La maggior parte di questi provider non supporta i protocolli Zone Transfer (XFR), tra cui AWS Route 53, Azure DNS, Google Cloud DNS, Cloudflare e altri sistemi DNS aziendali.
Elimina le barriere proprietarie tra gli ecosistemi DNS, garantendo coerenza bidirezionale, precisione e resilienza su reti ibride e multicloud. Cloud Sync funziona senza basarsi sui protocolli XFR (Zone Transfer) legacy, consentendo una sincronizzazione moderna basata su API su scala aziendale.
Negli ambienti distribuiti odierni, la maggior parte delle aziende opera su più provider di cloud, ognuno dei quali utilizza il proprio sistema DNS proprietario. Queste piattaforme scollegate spesso causano una deriva delle configurazioni, un aumento dei costi operativi e una resilienza ridotta.
IBM Cloud Sync è stato creato per semplificare la gestione dei DNS multicloud, in quanto fornisce:
Questo garantisce che le configurazioni DNS rimangano coerenti, scalabili e Resilienti, indipendentemente dal cloud o dal fornitore utilizzato.
Cloud Sync si connette ai tuoi ambienti DNS tramite API sicure per sincronizzare continuamente zone, record e metadati tra i provider. Normalizza le configurazioni proprietarie in un modello comune, consentendo una perfetta interoperabilità tra i cloud.
Ad esempio, IBM Cloud Sync può mantenere sincronizzate le configurazioni DNS tra IBM NS1 Connect e altri servizi DNS cloud come AWS Route 53, Azure DNS o Google Cloud DNS. Questa sincronizzazione garantisce una coerenza continua ed elimina la necessità di trasferimenti di zona legacy (XFR).
IBM Cloud Sync estende la funzionalità di IBM NS1 CONNECT Managed DNS e utilizza l'edizione gratuita di NS1 CONNECT. Se i volumi delle query superano le soglie dell'edizione gratuita, potrebbe essere necessaria una licenza IBM NS1 Connect Managed DNS per estendere la capacità.
A differenza dei tradizionali strumenti di replica DNS o trasferimento di zona, Cloud Sync è basato su API, indipendente dal cloud e continuamente bidirezionale. Fornisce aggiornamenti in tempo reale, la riconciliazione automatica delle differenze e una piena visibilità sullo stato di salute del DNS multicloud.
Eliminando la dipendenza dagli script manuali o dai trasferimenti unidirezionali, Cloud Sync offre:
Al momento del lancio, IBM Cloud Sync supporta la sincronizzazione tra IBM NS1 Connect e AWS Route 53. La roadmap include Azure DNS, Google Cloud DNS e altre piattaforme DNS aziendali, in modo da rendere possibile la sincronizzazione unificata tra i provider.
Sì. Cloud Sync è progettato per interagire con i sistemi DNS cloud-native e legacy. Può sincronizzare i dati da server Authoritative DNS on-premise o ambienti ibridi, garantendo la coerenza tra l'infrastruttura tradizionale e le moderne distribuzioni nel cloud.
Sincronizzando le configurazioni DNS tra più provider, Cloud Sync crea livelli DNS ridondanti e coerenti. Ciò significa che se un provider subisce un tempo di inattività, gli altri endpoint continuano a servire il traffico senza soluzione di continuità, garantendo una disponibilità sempre attiva e un disaster recovery migliorato.
Certo. Cloud Sync automatizza quelle che in precedenza erano attività di sincronizzazione manuali e soggette a errori. Ecco i vantaggi che offre:
La ricerca dell'EMA mostra che le organizzazioni che automatizzano la sincronizzazione DNS possono ottenere fino al 30% in meno di errori DNS e tempi di ripristino della rete più rapidi.
Cloud Sync semplifica lo spostamento o il mirroring delle configurazioni tra più provider DNS. Poiché è basato sulle API e indipendente dai meccanismi di trasferimento proprietari, può sincronizzare e replicare le configurazioni in ambienti DNS IBM NS1 Connect, AWS, Azure e GCP, in modo da mantenere l'architettura flessibile e portatile.
Sì. Cloud Sync è costruito con una sicurezza di livello aziendale, che sfrutta connessioni crittografate, autenticazione API e controlli di accesso basati sui ruoli. Tutti i dati scambiati tra i sistemi DNS sono protetti e aderiscono ai rigorosi standard di protezione del cloud e dei dati di IBM.
Configurare Cloud Sync è semplice:
Il processo di configurazione richiede in genere solo pochi minuti, senza bisogno di script personalizzati o configurazione del trasferimento di zona.
Cloud Sync supporta un'ampia gamma di tipi di record, inclusi i record A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV e NS, oltre a metadati come la gestione del traffico, il controllo dello stato di salute e le politiche di routing. L'obiettivo è garantire la completa parità e sincronizzazione tra i provider.
Sì. La sincronizzazione continua di Cloud Sync significa che ogni provider DNS partecipante mantiene una copia aggiornata delle configurazioni, creando dei backup live su più cloud e garantendo un ripristino e una continuità aziendale più rapidi.
Cloud Sync è progettato per le organizzazioni che devono:
Sì. IBM Cloud Sync è un servizio gestito disponibile a livello globale, accessibile tramite la piattaforma IBM Cloud e i marketplace selezionati. Gli aggiornamenti futuri sono destinati ad ampliare il supporto tra aree e fornitori.
Con IBM Cloud Sync, puoi configurare la sincronizzazione DNS bidirezionale tra NS1 e altri provider cloud, come Amazon Route 53, in pochi minuti senza script manuali e senza trasferimento di zona richiesto.
