Negli odierni ecosistemi applicativi distribuiti, le organizzazioni si affidano a più provider di cloud per disporre di scalabilità, resilienza e prestazioni. La gestione di configurazioni DNS coerenti tra provider come IBM® NS1 Connect e Amazon Route 53 può essere complessa a causa di protocolli incompatibili e requisiti di sincronizzazione manuale.

IBM Cloud Sync colma questa lacuna sincronizzando in modo fluido zone DNS, record e policy di traffico tra IBM NS1 Connect e Amazon Route 53. Il risultato: resilienza DNS multi-cloud continua, affidabile e automatizzata.