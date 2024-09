IBM® Cloud Pak for Integration utilizza il gateway per le applicazioni ad alta sicurezza IBM® DataPower Gateway per fornire un livello ottimale di certificazione di assicurazione di sicurezza per le applicazioni aziendali critiche. Metti in campo la trasformazione dei messaggi "any-to-any" ad alta velocità e il bridging del protocollo di trasporto per collegare rapidamente i servizi e semplificare l'integrazione.



Ora è possibile condividere i dati aziendali critici a vari livelli con più utenti in un'infrastruttura di integrazione aziendale incentrata sul cloud e che non prevede un aumento dei rischi.