Integrazione B2B

I clienti che utilizzano IBM® Cloud Pak for Integration possono utilizzare al meglio le funzionalità di integrazione di IBM® webMethods B2B per aiutare l'azienda a eliminare i processi B2B manuali, soggetti a errori e non sicuri, accelerando la velocità di esecuzione del business, semplificando la collaborazione con i partner commerciali e riducendo i costi operativi e i rischi per la sicurezza. ​