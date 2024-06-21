"Larghezza di banda" si riferisce al trasferimento pubblico di dati del traffico di rete in entrata e in uscita, verso e dai Data Center IBM Cloud in tutto il mondo. Le opzioni di larghezza di banda più elevate, se combinate con connettività con velocità di porta di 10 Gbps, consentono una velocità effettiva maggiore per carichi di lavoro ad alta intensità di transazioni, eliminando i colli di bottiglia e contribuendo a soddisfare le esigenze della tua azienda.