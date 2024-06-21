Pacchetti di larghezza di banda da IBM Cloud

Utilizza quest'area obbligatoria per una breve descrizione del testo a supporto della pagina o dell'offerta. Non superare le tre righe di testo secondario pertinente.
Opzione primaria facoltativa Opzione secondaria facoltativa
Ingegnere informatico donna che configura il server nel data center

Scegli il pacchetto di larghezza di banda giusto per te

"Larghezza di banda" si riferisce al trasferimento pubblico di dati del traffico di rete in entrata e in uscita, verso e dai Data Center IBM Cloud in tutto il mondo. Le opzioni di larghezza di banda più elevate, se combinate con connettività con velocità di porta di 10 Gbps, consentono una velocità effettiva maggiore per carichi di lavoro ad alta intensità di transazioni, eliminando i colli di bottiglia e contribuendo a soddisfare le esigenze della tua azienda.
Rete privata globale

Nella rete privata globale IBM, la larghezza di banda in entrata e in uscita è illimitata e non viene addebitato alcun costo.

 Trasferimento dati in entrata

La larghezza di banda in entrata è illimitata e non viene addebitata.

 Trasferimento di dati in uscita

L'addebito della larghezza di banda pubblica in uscita è scaglionato, con un'allocazione fissa mensile.
IBM® CLoud Direct Link IBM Cloud Content Delivery Network Bilanciamenti del carico
IBM Garage

Cloud ibrido. AI. Tecnologie trasformative. Un modo completamente nuovo di lavorare.
Esplora IBM® Garage

Prova la nostra demo interattiva per comprendere meglio l'esperienza collaborativa di IBM Garage.

Guarda la demo
Incontra un esperto di IBM® Garage

Pianifica una discussione gratuita per capire come IBM Garage può accelerare la trasformazione digitale per la tua azienda.
Inizia ora

Ottieni la larghezza di banda di cui hai bisogno, nella configurazione più adatta alla tua azienda.