"Larghezza di banda" si riferisce al trasferimento pubblico di dati del traffico di rete in entrata e in uscita, verso e dai Data Center IBM Cloud in tutto il mondo. Le opzioni di larghezza di banda più elevate, se combinate con connettività con velocità di porta di 10 Gbps, consentono una velocità effettiva maggiore per carichi di lavoro ad alta intensità di transazioni, eliminando i colli di bottiglia e contribuendo a soddisfare le esigenze della tua azienda.
Nella rete privata globale IBM, la larghezza di banda in entrata e in uscita è illimitata e non viene addebitato alcun costo.
La larghezza di banda in entrata è illimitata e non viene addebitata.
L'addebito della larghezza di banda pubblica in uscita è scaglionato, con un'allocazione fissa mensile.
Collegati alla nostra rete privata con IBM Cloud Direct Link.
Evita gli intasamenti del traffico di rete e riduci la latenza con IBM Cloud Content Delivery Network (CDN).
Distribuisci il traffico, migliora i tempi di attività e ridimensiona le applicazioni con i sistemi di bilanciamento del carico.
