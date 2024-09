IBM® CICS® Online Transmission Time Optimizer for z/OS® (CICS OTTO) migliora la produttività degli utenti e aumenta l'uso della rete attraverso l'ottimizzazione del flusso di dati 3270. Riduce il numero di caratteri trasmessi ai dispositivi supportati usando in modo ottimale tutti gli ordini disponibili per ciascun tipo di dispositivo. Mantiene il layout dello schermo dei terminali conversazionali in memoria in modo che vengano trasmessi solo i dati modificati. CICS OTTO può inoltre ridurre il conflitto tra i dispositivi su una linea di comunicazione e tra i dispositivi connessi ai controller locali per migliorare i tempi di risposta.