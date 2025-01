IBM Blueworks Live fornisce un'ampia gamma di modelli precostituiti ed effettua automaticamente la conversione in BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0, offrendo agli utenti un vantaggio nella documentazione e nell'analisi dei processi. I modelli di Visio prevedono il drag and drop e la verifica manuale della conformità al BPMN. Questo può rendere Blueworks la scelta migliore per le aziende che cercano di allineare i processi agli standard di settore riconosciuti.