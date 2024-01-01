Integrare perfettamente i tuoi dati e i sistemi esistenti nel tuo nuovo ambiente di hosting di applicazioni con i server bare metal di IBM Cloud, dedicati e sicuri. Personalizza e definisci le esigenze del tuo server, tra cui il numero di processori (uno, due o quattro) con le tecnologie Intel più recenti. Seleziona velocità, RAM, storage, sistema operativo e altro ancora. Sfrutta le opzioni di prezzo con tariffa oraria o mensile.
Esegui la migrazione delle tue applicazioni per dispositivi mobili e desktop on-premise su un'infrastruttura cloud off-premise, sicura e completamente gestita.
Distribuisci i tuoi pacchetti di contenuti agli utenti di tutto il mondo, gestisci tutto da remoto ed archivia e accedi facilmente ai tuoi dati.
Proteggi le tue applicazioni dalle minacce con server bare metal dedicati di livello aziendale.
Crea un account IBM Cloud e otterrai un credito di USD 200 per ili tuo server di hosting di applicazioni.