Integrare perfettamente i tuoi dati e i sistemi esistenti nel tuo nuovo ambiente di hosting di applicazioni con i server bare metal di IBM Cloud, dedicati e sicuri. Personalizza e definisci le esigenze del tuo server, tra cui il numero di processori (uno, due o quattro) con le tecnologie Intel più recenti. Seleziona velocità, RAM, storage, sistema operativo e altro ancora. Sfrutta le opzioni di prezzo con tariffa oraria o mensile.