Hosting delle applicazioni web su IBM Cloud

Esegui le tue applicazioni dal cloud IBM con accesso istantaneo, sicuro e affidabile su server bare metal
Configurazione, prezzi e preventivi
Illustrazione isometrica dei server di archiviazione
Hosting di applicazioni su IBM Cloud ®

Integrare perfettamente i tuoi dati e i sistemi esistenti nel tuo nuovo ambiente di hosting di applicazioni con i server bare metal di IBM Cloud, dedicati e sicuri. Personalizza e definisci le esigenze del tuo server, tra cui il numero di processori (uno, due o quattro) con le tecnologie Intel più recenti. Seleziona velocità, RAM, storage, sistema operativo e altro ancora. Sfrutta le opzioni di prezzo con tariffa oraria o mensile.
infrastruttura cloud off-premise

Esegui la migrazione delle tue applicazioni per dispositivi mobili e desktop on-premise su un'infrastruttura cloud off-premise, sicura e completamente gestita.
Applicazioni per la gestione del contenuto globale

Distribuisci i tuoi pacchetti di contenuti agli utenti di tutto il mondo, gestisci tutto da remoto ed archivia e accedi facilmente ai tuoi dati.
Protezione dei dati e del codice

Proteggi le tue applicazioni dalle minacce con server bare metal dedicati di livello aziendale.
Introduzione all'hosting di applicazioni
Le specifiche per questa configurazione sono: Intel Xeon E3-1270 v6, 4 Core a 3.80 GHz, 16 GB RAM, 1 x 1 TB HDD, CentOS, e 20 TB di larghezza di banda*.
Crescita dell'hosting di applicazioni
Le specifiche per questa configurazione sono: Intel Xeon 4110, 16 Core a 2.10 GHz, 32 GB RAM, 1x 1 TB HDD, CentOS, e 20 TB di larghezza di banda*.
Hosting di applicazioni Plus
Le specifiche per questa configurazione sono: Intel Xeon 6140, 36 Core a 2.30 GHz, 384 GB RAM, 4 x 960 GB SSD, CentOS, e 20 TB di larghezza di banda*.
Iniziare con un tutorial su bare metal
Seguite i passi di questo tutorial per ottenere il provisioning e la configurazione dei vostri server bare metal. Inoltre, accedere ai video per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e capacità del server bare metal .
Confronto tra server virtuali e server bare metal
Leggete questo blog per imparare i criteri che dovreste usare per determinare se i server bare metal oppure i server virtuali rappresentano l'opzione migliore per le vostre esigenze.
Passi successivi

Crea un account IBM Cloud e otterrai un credito di USD 200 per ili tuo server di hosting di applicazioni.

 Registrati
Note a piè di pagina

*20 TB di larghezza di banda inclusi nei data center di Stati Uniti, Canada e UE; 5 TB di larghezza di banda inclusi in tutti gli altri data center. I nuovi prezzi e le nuove offerte non possono essere combinati con altri sconti attuali o futuri.