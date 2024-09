Nel nostro processo di selezione, abbiamo ritenuto che IBM Sterling fosse la soluzione più affidabile. Inoltre, stavamo passando al cloud, quindi abbiamo trovato la loro soluzione SaaS molto interessante. Fonte: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; settembre 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Leggi lo studio IDC completo Uno dei grandi vantaggi di IBM Sterling B2B Integration SaaS è la manutenzione, che non dobbiamo fare noi. Siamo un'azienda manifatturiera, quindi non disponiamo delle competenze necessarie per gestire una soluzione on-premise. Fonte: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; settembre 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Leggi lo studio IDC completo Oltre al risparmio di tempo per l'onboarding dei partner e alla maggiore rapidità di guadagno con IBM Sterling B2B Integration, osserviamo anche una qualità più elevata grazie all'automazione. Ciò significa che ci sono meno possibilità che le persone commettano errori. Fonte: IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange Study; settembre 2023, Simon Ellis, Mathew Marden Leggi lo studio IDC completo