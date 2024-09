Per aumentare l'efficienza e accelerare la ricerca, la tua organizzazione ha bisogno di accedere velocemente e in modo sicuro ai rilievi e ad altri geodati. Tuttavia, i file che contengono i dati delle rilevazioni sottomarine, eoliche e sismiche e di altro tipo possono essere troppo grandi e difficili da trasferire. Le soluzioni di trasferimento legacy provocano lunghi tempi di attesa, che sia a causa della mancata riuscita della consegna digitale o di una consegna poco efficiente tramite unità fisiche.

IBM Aspera offre un software lato server e lato client per inviare file protetti alla massima velocità. Offerto come software, SaaS o ibrido, la versatilità di IBM Aspera lo rende una soluzione perfetta per tutti i team che lavorano con i big data.