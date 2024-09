Per promuovere l'efficienza e accelerare lo sviluppo dei videogame o l'editing e il miglioramento della post-produzione, la tua organizzazione ha bisogno di uno scambio rapido e sicuro. Tuttavia, le dimensioni dei file video dalle telecamere, i file grafici, il codice e altro possono essere estremamente grandi, il che comporta lunghi tempi di attesa per la consegna digitale, la quale, oltretutto, spesso non va a buon fine. I ritardi nell'invio dei dati ai team di post-produzione, alle varie sedi di sviluppo o ai team di QA possono avere conseguenze pesanti per via dell'urgenza dei progetti nel settore di media e intrattenimento.



IBM Aspera offre un software lato server e lato client per inviare file protetti alla massima velocità. Offerto come software, SaaS o ibrido, la versatilità di IBM Aspera lo rende una soluzione perfetta per tutti i team che lavorano con i big data.