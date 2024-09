I processi di produzione spesso comportano progettazioni intricate, modelli CAD complessi, specifiche dettagliate e altri file ad alta intensità di dati che hanno bisogno di essere condivisi con team in diverse aree geografiche. Tuttavia, i vecchi protocolli di trasferimento basati su TCP (come FTP e HTTP) sono lenti e poco sicuri.

IBM Aspera affronta queste sfide offrendo trasferimenti ad alta velocità, accessibilità globale e una sicurezza solida. Accelera i workflow, migliora la collaborazione e promuove la protezione dei dati in transito e inattivi.​ IBM Aspera offre i software lato server e lato client richiesti per inviare i file alla massima velocità. Offerto come soluzione autogestita, SaaS o modello ibrido, la versatilità di IBM Aspera lo rende una soluzione perfetta per tutti i team che lavorano con i big data.