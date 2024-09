Accelerate la progettazione e la fornitura delle soluzioni richieste dagli stakeholder aziendali.Sessioni di progettazione semplici su una lavagna condivisa e la possibilità di collaborare a livello globale in tempo reale rendono IBM Architecture Room Live una soluzione potente per la tua azienda.Architecture Room Live è semplice come una lavagna, ma è molto più di un semplice disegno: tutti i tuoi progetti sono basati su una struttura di modellazione che garantisce coerenza e integrità per tutti i tuoi domini architetturali.Gli stakeholder sono a un solo URL di distanza dal convalidare e verificare la completezza della soluzione fornita ai tuoi clienti.