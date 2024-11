L'API Assistant IBM API Connect, basato su watsonx.ai, utilizza la gen AI per aiutare i team API ad accelerare le attività del ciclo di vita delle API per un time to market più rapido. In quanto partner di fiducia dei team API, l'API Assistant migliora sia la velocità che la precisione automatizzando le attività e consentendo ai team di concentrarsi su attività di maggior valore e innovazione.